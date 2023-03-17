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《鬼家人》年度必看！劇情笑料滿滿　訴說著為愛勇敢不容易

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文／女子學

由許光漢、林柏宏、王淨主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》（後稱《鬼家人》），在上映前便以「同志冥婚」的新穎話題造成轟動，並於上映後迅速突破三億大關。負責擔任本片導演的程偉豪，擅長構建黑暗驚悚畫面的他，以《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》受到不少影迷肯定；然而《鬼家人》的拍攝，即是他跨足奇幻浪漫喜劇的初次挑戰，也是一圓程導的喜劇夢。

在《想見你》續篇電影中有著亮麗演出的許光漢，勢必也將帶來大量海外影迷，讓日韓劇迷一同感受標準台式喜劇的笑與淚；同時，近期因與曹佑寧戀情公開而博得大量娛樂版面的「北影影后」王淨，在電影中飾演亮眼的警界之花，甚至更有不少打戲，喜愛王淨的粉絲更是不得錯過這部電影。當恐同警察與同志冤魂因冥婚而扯上關係，在不斷打破成見的奇幻過程中，發現兩人的相遇絕非一時之巧…。

▲由許光漢、林柏宏、王淨主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》。（圖／《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照，下同）

「要叫死Gay，還是叫老公？」

性格剽悍、厭惡同性戀的刑警吳明翰（許光漢 飾），在一次追捕人犯的勤務中，不小心撿起藏有照片與頭髮的紅包袋，隨即被告知必須接受冥婚的明翰，從起初的不相信到衰事纏身後的妥協，終於迎娶車禍亡魂毛毛（林柏宏 飾）嫁入家中。「要叫死Gay，還是叫老公？」面斷不斷進逼的毛毛，明翰就算有千百個不願意，也只能低聲下氣地叫聲「老公」。

近年來，國內刻劃同志情感的電影並不算少，部分電影也獲得金馬、北影的肯定，但有別於《親愛的房客》的赤裸寫實、《刻在你心底的名字》的夢幻耽美，《鬼家人》用輕鬆詼諧的方式詮釋同志文化，並結合與家人互動的衝突與矛盾，再次凸顯他們為愛勇敢的不容易。不論性別與年紀，人的關係其實都是以「喜歡」來構成的，然而，硬是將同性戀排除的恐同人士，對社會造成的撕裂已是不容漠視的問題，電影所反映的諷刺情節，實是全片最為真實的悲劇。

「如果有人能讓我可以完全地信任他，他也能相信我，那我就滿足了。」

隨著情節推演，毛毛的車禍事故與明翰追查的毒品案件，兩案竟因一段行車紀錄器影片而扯上關係，在同居生活中漸生情誼的毛毛與明翰，為了解開彼此心中的疑問而決定合作。成為刑警最大助手的亡靈，卻讓明翰陷入不被信任的風暴中，加上行動計劃屢次遭到洩密，究竟害死毛毛的兇手是誰？警局是不是出現了吃裡扒外的內賊？接二連三的問題冒出，使真相反而離主角兩人愈來愈遠。

除了林柏宏與許光漢，由蔡振南飾演的黑道老大、庹宗華飾演的毛爸，運用眼神與無聲的吐息便能演出角色氣場的出色表現，更是體現老演員的深厚實力；再加上炎亞綸與劉冠廷驚喜客串，為電影添上不少惹人喜愛的彩蛋，尤其是早已在預告被多次暴雷的舞孃接唱，在影廳用大銀幕再看一次，仍是讓全場笑得東倒西歪，那總是讓人笑出眼淚的歡暢快感，不得不說《鬼家人》此部分表現是格外出色。

《鬼家人》一口氣探討諸多議題，並結合傳統文化與解謎推理的情節，一口氣塞入大量的元素卻能夠完美相融，明確設立笑點與哭點的安排、節奏緊湊又簡單易懂，大膽穿插養眼鏡頭與帥氣的動作場景，滿心暖暖的觀後感便是本片值得進戲院一看的理由。

延伸閱讀

《刻在你心底的名字》：在不能說愛的年代，為愛頑固與世界對峙 年度催淚國片

《親愛的房客》：「一樣是全心全意地去愛，需要分正常和不正常嗎？」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 關於我和鬼變成家人的那件事, 電影

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