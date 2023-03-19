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《過時‧過節》珍惜眼前陪伴的家人　「有多少人在，就多少人食飯」

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文／女子學

2022香港亞洲電影節開幕影片《過時‧過節》，由香港新銳導演曾慶宏執導，1988年出生的曾慶宏導演，以本片入圍第27屆釜山國際電影節，並成為該屆電影節唯一入選的香港劇情片導演。《過時‧過節》的英文片名Hong Kong Family，直言道出這是一部有關家庭，刻劃壓抑、陰鬱的華人家庭關係的電影，電影中在冬至本該團圓的一家人，因有了「過節」而無法齊聚一堂。

香港金像獎影后毛舜筠，飾演為家庭付出一切的傳統母親「玲」，在香港享有高知名度的她，在讀過《過時‧過節》的劇本後表示高度喜愛，並決定以零片酬的演出力挺曾慶宏導演。在電影中與毛舜筠對戲、演出家中大兒子「陽」的呂爵安，偶像團體MIRROR出身的他，以本片與《闔家辣》入圍「41屆香港電影金像奬」最佳新演員，電影中的演出更是絲毫不見其新演員的青澀。

▲《過時‧過節》電影劇照。（圖／甲上娛樂，下同）

失去一切之後，「放手」或許才是真正的擁有。

在八年前的冬至聚餐，對婚姻生活感到萬般疲憊的玲，在受傷後得不到關心的心寒之下，向丈夫陳旭真（謝君豪 飾）提出離婚的請求；原本早已累積不少負面情緒的旭真，不願同意妻子提出的要求，一時失去理智的他，隨手便是抽起一把菜刀指向玲。此時，在門外看見該情景的陽，為保護母親便衝上前打倒旭真，怒不可遏的旭真轉將脾氣往陽身上發，一連串的衝突導致氣急敗壞的陽離家出走，此後八年一家人便再也沒有團聚過。

《過時‧過節》中的情節發展，係改編自導演曾慶宏當初離家出走的經歷，電影從最初車內狹窄的空間，無一不再強調家庭關係中，彼此的不適合所引發的壓迫感。不懂得適當表達情緒的父親、急迫渴望得到回饋的母親，銀幕上的家庭衝突，隱隱地與眾人深藏的不悅回憶有所共鳴，被「家庭」兩字所框架、永遠避談分離的觀念，衝突的根本原因，仍在於強求不適合的人們聚在一塊。直到失去一切之後，始能明白「放手」才是真正的擁有。

「有多少人在，就多少人食飯。」

八年的時間，次子「陽」在虛擬實境的研發領域闖出一番成就、長女琪（談善言 飾）離婚後回到原生家庭並逐漸迷失自我，家中成員在自己的人生路上，各自有著自己的發展與他人無法理解的苦衷。後悔許久的陳旭真，體悟自己必須離開這個家，陽才願意再次回歸家庭；賭氣多年的陽，則認為家中的一切衝突因他而起，導致他害怕回到家庭破壞既有的和諧。兩人的誤解使得父子關係難以修復，直到第三人Joy的介入，才讓本來冰冷的關係開始有了溫度。

《過時‧過節》中放入了不少角色，每個人的心路歷程與成長改變，都會是值得另外討論的議題。以父子、夫妻關係為主軸的劇情，又再摻雜諸多支線，不免會使本該聚焦的內容變得稍稍有些失焦；角色的設計在這故事安排之中，足以體現導演想要呈現衝突後的生活，其過程的紛紛擾擾與艱辛，只是電影長度的限制難以做到盡善盡美。話雖如此，對於直面衝突問題的膽怯、為家庭付出並保持隱忍，電影最後的小和解，都能使影迷不斷反思如何去懂得諒解、勇敢去修復關係的重要性，必將無法自拔地落幾滴淚。

「有多少人在，就多少人食飯。」外婆在飯局的一席話，體現其看淡了家中男性的缺席。人生，就是從一家團圓逐漸走向孤獨凋零的旅程，困在過往的情緒與矛盾，或許珍惜眼前一同陪伴的家人更為重要。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 電影, 過時過節

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