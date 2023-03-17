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孫芸芸、楊紫瓊新歡！BOTTEGA VENETA「黃銅繩結包」手提肩背都時髦

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記者鮑璿安／台北報導

憑藉編織工藝闖出一片天的BOTTEGA VENETA，終於在2023春夏系列帶來全新Andiamo包款系列，火速獲得奧斯卡影后楊紫瓊、孫芸芸、BTS防彈少年團隊長RM等人上身演繹，點綴著黃銅打造的立體標誌性繩結符碼，晉升品牌下一顆夯包代表作。而Chloé 也誕生了最新IT包「Penelope」，標誌性的金屬硬幣扣飾裝點中央，辨識度極高。

▲▼春夏包款 。（圖／品牌提供）

▲▼春夏包款 。（圖／品牌提供）

▲▼春夏包款 。（圖／品牌提供）

▲（依序）孫芸芸、楊紫瓊、RM皆演繹Andiamo包款 。（圖／品牌提供）

▲▼春夏包款 。（圖／品牌提供）

▲Andiamo 深棕色編織皮革中型手提包 。（圖／品牌提供）

孫芸芸以率性的黑色皮衣搭配上丹寧翻領襯衫，手中拎著Andiamo包款，深色編織紋理中，黃銅打造的立體標誌性繩結成為視線焦點。包款的百搭性質，也吸引楊紫瓊上手成為私服造型中的重點單品，絨毛外套與牛仔褲搭配手拿包融入日常裝扮。就連男士也能輕鬆駕馭，RM以大尺寸Andiamo當成機場旅行包來演繹，一個轉身襯托出巨星氣場。

▲▼春夏包款 。（圖／品牌提供）

▲▼春夏包款 。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸選用款Chloé Penelope 焦糖棕小型肩背手提兩用包 。（圖／品牌提供）

2023 春夏系列值得矚目的包款，少不了Chloé 旗下的Penelope，包款運用細膩的編織皮革勾勒出鮮明輪廓，搭配靈感源自經典珠寶系列、極富標誌性的金屬硬幣扣飾，同樣受到孫芸芸青睞，以焦糖棕小型Penelope包，搭配春夏秀款的挖腰白色洋裝擺拍，彰顯自信魅力。

關鍵字：

孫芸芸, 楊紫瓊, BOTTEGA VENETA

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