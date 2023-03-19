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《黑暗榮耀2》林智妍同款絕美手袋　GUCCI酒神包、LANVIN搭出超強氣場

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實習記者黃麗頻／綜合報導

Netflix熱播韓劇《黑暗榮耀》第二季上線後話題不斷，林智妍因完美詮釋大反派朴涎鎮備受關注，而劇中千金出身的朴涎鎮，從衣著到包款都大有來頭，連家中都有夢幻的「愛馬仕牆」，《ET FASHION》整理出5款同款手袋，讓人不禁驚呼：「不愧是涎鎮！」

▲黑暗截圖。（圖／Youtube／Netflix）

▲朴涎鎮的「愛馬仕牆」。（圖／翻攝自Youtube／Netflix Asia）

＃GUCCI 酒神迷你手袋

在孫慏梧失蹤案變成毒品案後，反派四人幫再次聚集一塊，而當時涎鎮身上背的就是GUCCI指標性IT BAG「酒神迷你手袋」；這款具有結構性的皮革鏈帶包，飾以品牌經典織紋雙虎頭扣環，上頭的施華洛世奇仿水晶寶石，更為包款帶來奢華的氛圍，非常適合涎鎮！

▲《黑暗榮耀》林智妍超美手袋揭秘。（圖／翻攝自IG、官網）

▲GUCCI 酒神迷你手袋，€ 930（約NT$30,300）。（圖／翻攝自IG@netflixkr、GUCCI官網）

＃LANVIN 鱷魚皮壓紋手袋

來自法國歷史最悠久的奢侈品牌「LANVIN」，涎鎮身上這款「鱷魚皮壓紋手袋」，以基本方圓狀為主體，墜飾品牌經典金色雙L標誌作為扣環，俐落的外型及簡單顏色搭配，與品牌「優雅、精緻」的核心概念不謀而合，也讓涎鎮的氣場再次UP UP！

▲《黑暗榮耀》林智妍超美手袋揭秘。（圖／翻攝自IG、官網）

▲LANVIN 鱷魚皮壓紋手袋，￦ 595,000（約NT$14,000）。（圖／翻攝自IG@limjjy2、LANVIN官網）

＃Shaclara ET clutch_Orange

除了精品大牌，涎鎮也曾多次背上韓國本土精品「Shaclara」的包款，主打簡約、流暢設計，Shaclara的手袋幾乎以幾何形狀呈現，獨特的外型及硬挺的皮質讓人愛不釋手，這款ET clutch手袋共有7個顏色供選擇，而涎鎮身上的橘色更能襯托出她大膽的個性。

＃OFF-WHITE co Virgil Abloh™ JITNEY 1.4 黑色迷你手袋

還記得同垠和涎鎮在電視台談判的畫面嗎？當時涎鎮手提的就是OFF-WHITE JITNEY系列包款，以標誌性箭頭LOGO作為隱藏旋轉開關，而低調的皮革選材，飾以塗鴉字樣版，不僅讓包款吸睛亮眼，更具有個性、獨特性。

▲《黑暗榮耀》林智妍超美手袋揭秘。（圖／翻攝自IG、官網）

▲OFF-WHITE co Virgil Abloh™ JITNEY 1.4 黑色迷你手袋，NT$55,000。（圖／翻攝自IG@netflixkr、OFF-WHITE官網）

＃Chloé Tess Day小型手袋

儘管涎鎮看似囂張跋扈，不過面對女兒卻充滿溫柔，只見她手提Chloé Tess Day小型手袋，選用粒面小牛皮和光面小牛皮交織出優雅手袋，飾有標誌性的「O型」金色銅環，讓整體包款溫柔、典雅，似乎代表著女兒是涎鎮心中最柔軟的一部分。

▲《黑暗榮耀》林智妍超美手袋揭秘。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Chloé Tess Day小型手袋，US$ 1,920（約NT$58,700）。（圖／翻攝自IG@netflix、Chloé官網）

►《黑暗榮耀》「反派惡人幫」拍時尚大片　火辣空姐一抹怪笑令人發毛

►《黑暗榮耀》少女朴涎鎮身材超好！性感鎖骨加直角肩好優雅

關鍵字：

黑暗榮耀, 더 글로리, 林智妍, 임지연, 朴涎鎮, 박연진

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