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《黑暗榮耀》空姐平口馬甲托出爆乳深溝　長髮披肩洩霸氣女神光

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記者王則絲／台北報導

最近韓劇《黑暗榮耀》是時下最火熱的話題，劇中演員們也因此人氣大漲，不只獲邀出席各場合，也陸續登上雜誌。日前飾演火辣爆乳空姐崔惠程的女星車珠英，出席南韓FERRAGAMO 2023春夏系列活動，一身平口馬甲褲裝，托出傲人美胸與深溝，並換上氣質長髮造型，整個人散發霸氣女神光。

▲車珠英、華莎 。（圖／翻攝自IG）

▲車珠英、華莎 。（圖／翻攝自IG）

▲車珠英出席時尚活動成為現場焦點。（圖／翻攝自IG）

車珠英所飾演的空姐崔惠程，在戲劇中是一個身材好卻無腦的角色形象，那「驚天一脫」的場景掀起熱烈討論後，她出面表示有使用替身、也有CG處理，但她那凹凸有致的極品身材依然是不可抹滅的事實。

▲車珠英、華莎 。（圖／翻攝自IG）

車珠英頂著《黑暗榮耀》的超高人氣，成為活動上的焦點，她身穿FERRAGAMO 2023春夏系列的平口褲裝，上身馬甲僅包覆胸型，並以收腰設計勾出漏斗形輪廓，托出車珠英飽滿的上圍，大方展露胸前深溝，不同於劇中形象，換上長髮的車珠英搭配上這身修長褲裝，顯得更有知性女人味。

同場出席明星，還有女團MAMAMOO成員華莎，她選穿亮面渲染色彩的套裝，將褲腳做了抽繩的小巧思，拉長身形比例，整體造型十分率性有型。

▲車珠英、華莎 。（圖／翻攝自IG）

▲華莎一頭狂野捲髮演繹FERRAGAMO 2023春夏新裝。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

黑暗榮耀, 車珠英, 爆乳空姐, 崔惠程

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