李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

記者李薇／台北報導 圖／actorleeminho IG

南韓演員李敏鎬擁有名模級身材，又被網友封為「長腿歐巴」，最近他在個人IG分享生活日常，只見他身穿黑色帽T搭配運動風黑色長褲，簡約白色條紋帶出全身亮點，腳踩復古運動鞋，簡直就像是大學生，完全看不出來已經35歲。

李敏鎬遠赴加拿大準備拍攝新戲《彈珠2》，因為需要當地待上一段時間，所以這次特別找了豪華公寓住下來，還親自到超市採買了一大堆生活用品、日常食材，擺了滿滿一大長桌，多達將近20袋的東西，簡直超誇張。

這次到超市大撒幣，李敏鎬也拍攝生活日常到IG分享，只見他身穿潮牌Off-White灰黑色帽T，底下搭配ADIDAS X BALENCIAGA的黑色長褲，腳踩MAISON MIHARA YASUHIRO溶解鞋，最可愛的是連裡面穿的白色T恤都直接不紮，露出荷葉邊裙襬，簡直就是大男孩無誤。

看似平常的潮流單品，其實每一樣都是經典之作，其中，ADIDAS與BALENCIAGA聯名長褲，要價4萬8950元，而且想買也沒有，早就賣光光；日本設計師三原康裕創立的潮鞋品牌MAISON MIHARA YASUHIRO波浪紋路的溶解鞋，一雙要價日幣30800元（約台幣7000元），也是上市就被掃光。