【2023亮白推薦】連悶3年下半臉缺氧危肌　「氧氣亮白雙天后」14天亮白有感

▲疫情悶了3年，滿滿的下半臉危肌，需要克蘭詩「氧氣亮白雙天后」超有感保養。（圖／pexels、品牌提供）

消費中心／綜合報導

隨著口罩令鬆綁，悶了三年的下半臉準備好要見人了嗎？過去整天戴口罩悶不透氣，導致肌膚長期缺氧而出現泛紅敏感、暗沉粗糙等問題，加上天氣不穩定、保養大卡關，滿滿的「下半臉危肌」讓許多人出現容貌焦慮症而不願輕易拿下口罩。克蘭詩亮白系列「氧氣亮白雙天后」14天有感保氧術，讓肌膚大口深呼吸，速效激活肌膚，加倍有氧透亮，想找回肌膚亮白活力。

「雙重氧氣亮白科技」揮別皮膚暗沉危肌 重返透亮榮耀

過去三年人人受疫情影響，不僅長時間配戴口罩導致肌膚缺氧，還得面對整體大環境的不安定感，以及空氣汙染、氣候變遷等各種生活環境壓力，身心狀態壓力山大，自然也會反映在膚況上，呈現暗沉無光、痘痘瑕疵、擾人斑點等「皮膚暗沉危肌」。

▲克蘭詩雙重氧氣亮白科技以加勒比櫻桃及桃金孃萃取打造「亮白氧氣瓶」及「氧氣凝霜」。

克蘭詩26年亮白科研發現，內外在環境的不安定都將造成肌膚缺氧，因此運用「克蘭詩雙重氧氣亮白科技」打造克蘭詩亮白氧氣瓶及克蘭詩氧氣凝霜成就「氧氣亮白雙天后」，由內而外激活肌膚層層呼吸力，全面擊退暗沉，讓肌膚大口深呼吸。

「克蘭詩雙重氧氣亮白科技」嚴選珍稀加勒比櫻桃並保留其最豐富的多酚活性精華，同時以採鮮萃冷凝技術保留高效亮白力，協同3重亮白複方從肌底層層阻斷黑色素；再針對肌膚表層以蘊含豐富酚類的「桃金孃萃取」啟動煥新力，活化堪稱肌膚之肺的粒線體，讓肌膚深呼吸、提亮膚色，快速將光明注入肌底，14天讓肌膚重返透亮榮耀。

「氧氣亮白雙天后」有感保「氧」 14天看見透亮白美肌

▲「亮白氧氣瓶」擊敗皮膚暗沉超有感。

想擊敗皮膚暗沉，就用超有感「克蘭詩亮白氧氣瓶」從肌底來場正面對決吧！「亮白氧氣瓶」採水感輕透配方，一秒吸收不悶黏，其亮白精華成份可層層滲透肌膚，由內而外解決暗沉斑點，並蘊含三重煥白複方，由肌膚底層淨白阻斷黑色素。經由克蘭詩百人以上實測發現，14天肌膚明顯變亮、淡斑有感，實現加倍透亮的超有感保養。

▲2023全新上市的超輕盈「克蘭詩氧氣凝霜」讓膚質細緻透亮Level Up。

膚色透亮了，趕緊用2023全新上市的超輕盈「克蘭詩氧氣凝霜」趁勝追擊！新一代「氧氣凝霜」蘊含雙重氧氣亮白科技及高濃度維他命C，改善肌膚透明度及光澤，質地輕盈可快速滲透強效鎖水，擦上「氧氣凝霜」立即感覺肌膚細緻，如同擦上一層隱形水膜，快速提升彈潤膚質觸感。「氧氣凝霜」還可一瓶三用，不論是擦完亮白精華後的日夜基礎保養、厚敷10分鐘迅速急救修護，或薄擦入睡作為晚安修護面膜，不斷突破透亮白保養天花板，讓膚質細緻透亮Level Up！

告別皮膚暗沉，勇敢脫下口罩，克蘭詩「氧氣亮白雙天后」14天膚質升級細緻透亮，揮別容貌焦慮，還原有氧漂漂肌！