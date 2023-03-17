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日清「杯麵寢具」吃貨必備！　放大版配料謎肉、蛋陪伴入睡超香甜

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編輯／Ann

日本杯麵大廠日清出奇招，各種創意周邊商品總能引發熱議，這次最新公開發想，終於將杯麵變成寢具，而且靈魂元素缺一不可，招牌配料「謎肉」就躺在身邊，讓吃貨們能夠睡上好覺，並且有望實體化。

日清官方推特日前公開最新的創意產品發想，以杯麵為靈感的寢具系列，包括印有經典配料骰子肉粒「謎肉」、蛋、蔥、蝦的枕頭套，搭配上紅白紋路的杯身印花被套，辨識度非常強烈，只要躺進被窩中，就能夠實現與杯麵同床共枕，模樣相當可愛。

日清甚至還備註，若是分享次數多的話就有機會實體化，目前也獲得破萬次點讚，網友則表示：「和謎肉一起睡覺的夢想終於實現了」、「我會買」、「如果有麵條圖案睡衣就好了」。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字：

日本, 杯麵, 日清

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