fb ig video ETtoday search mobile

無印良品「200元內專區」能買到T恤！年度新品香氛蠟燭、冷凍食品全公開

>

記者王則絲／台北報導

MUJI無印良品於日前宣布，4月6日起部分商品將調漲價格，平均漲幅約18%，不過無印良品於春夏新品展示會上也宣布推出「日日好物」企劃，專區內商品皆不超過200元，不只包含各類生活用品，更能買到T恤！此外，展示會上無印良品一併揭曉今年度新商品，包括香氛蠟燭、泡芙懶骨頭⋯⋯以及必嚐新食品系列，像是超方便的冷凍食品和諸多台灣在地生產的美味零食。

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲無印良品首次推出「日日好物」企劃，內主打199元T恤，約6月上市。（圖／品牌提供）

無印良品今年首次推出「日日好物」選品企劃，其實就是集結了所有200元以下的商品，包含各類居家、生活、美容用品，更囊括了一款199元T恤，並提供9種配色挑選，材質涼感舒適CP值超高。

▲無印良品。（圖／記者王則絲攝）

▲由先前的懶骨頭延伸而來的「泡芙懶骨頭」。（圖／記者王則絲攝）

生活雜貨部分，無印良品今年春夏帶來不少新品，其中焦點非「泡芙懶骨頭」莫屬，無印良品暢銷的懶骨頭系列，在今年推出改版的「泡芙懶骨頭」（預計6月上市），比起前一款，在表布面料上最不一樣，扎實且有厚度的織紋材質，坐起來感覺更硬挺、穩定，不會讓身體整個陷進去，支撐度大提升；全新品項中「香氛蠟燭」（預計5~6月上市）也是首次登台，共推出4種香味基調：木質、草本、柑橘與花香，售價139元起，外觀與香氣富有質感，輕鬆替居家製造舒適氛圍。

▲無印良品。（圖／記者王則絲攝）

▲台灣無印良品首度引進香氛蠟燭。（圖／記者王則絲攝）

有鑒於過去幾年進口困難，加上運送製造的碳足跡和食品時效性的問題，讓台灣無印良品在今年更加積極拓展在地食品開發，去年台灣在地食品大約有60多項，目前則有近120款，預計於今年8月前要增加到200款品項左右。

新開發的在地食品當中必嚐的品項在此公開，「果乾系列」（預計4月上市）採用台灣盛產的水果製作，有蜜蕉、金鑽鳳梨、愛文芒果、火龍果的品項，沒有另外加糖，能嚐到水果的原味；「即時甜湯」（預計5月上市）系列包含紅豆湯、芋頭湯、綠豆湯，也都是使用台灣農產製作。

▲無印良品。（圖／記者王則絲攝）

▲無印良品。（圖／記者王則絲攝）

▲在地生產「果乾系列」。（圖／記者王則絲攝）

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲「即時甜湯」系列。（圖／品牌提供）

除此之外，無印良品今年還推出「冷凍食品」系列（預計5月上市），冷凍杏鮑菇、冷凍龍田炸雞皆是能用氣炸鍋輕鬆完成的料理，特別適合當作日常下酒小菜，照燒雞肉丼、牛丼、薑燒豬肉丼冷凍料理包，僅需加熱即可搭配白飯享用。設有冷凍櫃的門市，還將會販售義式冰淇淋系列，有海鹽焦糖、草莓、芒果、焙茶、紅心芭樂⋯⋯多種口味。

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲冷凍食品、義式冰淇淋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲無印良品 。（圖／品牌提供）

▲即溶氣泡飲系列（預計4月上市）。（圖／品牌提供）

▲無印良品。（圖／記者王則絲攝）

▲異國咖哩調理包系列。（圖／記者王則絲攝）

▲無印良品。（圖／記者王則絲攝）

▲夾心千層餅、法蘭酥餅乾（預計6月上市）。

►IKEA「草莓霜淇淋鯊鯊杯」登場！超可愛鯊鯊醬料碟、鯊鯊筆療癒放送

關鍵字：

無印良品, MUJI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

無印良品「200元內專區」能買到T恤！年度新品香氛蠟燭、冷凍食品全公開

無印良品「200元內專區」能買到T恤！年度新品香氛蠟燭、冷凍食品全公開

「跌倒超模」撞衫木村光希大勝！不愧是維密天使果然有料

「跌倒超模」撞衫木村光希大勝！不愧是維密天使果然有料

營養師曝抹茶「8大好處」，提醒「抹茶甜點」熱量要當心 孫芸芸、楊紫瓊新歡！BOTTEGA VENETA「黃銅繩結包」手提肩背都時髦 蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」 「長跑女神」雷里莎亮「新歡」　私生活離不開GARMIN撞色錶 史上最可愛撞衫無誤！時髦阿嬤與路人小哥穿同款大衣　笑容融化全網 營養師曝哈佛大學研究「長壽飲食6重點」！每天吃堅果真的有用 你是超任性的人嗎？愛買這種水果簡直隨心所欲，把人心玩弄股掌也享受

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面