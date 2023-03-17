無印良品「200元內專區」能買到T恤！年度新品香氛蠟燭、冷凍食品全公開

記者王則絲／台北報導

MUJI無印良品於日前宣布，4月6日起部分商品將調漲價格，平均漲幅約18%，不過無印良品於春夏新品展示會上也宣布推出「日日好物」企劃，專區內商品皆不超過200元，不只包含各類生活用品，更能買到T恤！此外，展示會上無印良品一併揭曉今年度新商品，包括香氛蠟燭、泡芙懶骨頭⋯⋯以及必嚐新食品系列，像是超方便的冷凍食品和諸多台灣在地生產的美味零食。

▲無印良品首次推出「日日好物」企劃，內主打199元T恤，約6月上市。（圖／品牌提供）

無印良品今年首次推出「日日好物」選品企劃，其實就是集結了所有200元以下的商品，包含各類居家、生活、美容用品，更囊括了一款199元T恤，並提供9種配色挑選，材質涼感舒適CP值超高。

▲由先前的懶骨頭延伸而來的「泡芙懶骨頭」。（圖／記者王則絲攝）

生活雜貨部分，無印良品今年春夏帶來不少新品，其中焦點非「泡芙懶骨頭」莫屬，無印良品暢銷的懶骨頭系列，在今年推出改版的「泡芙懶骨頭」（預計6月上市），比起前一款，在表布面料上最不一樣，扎實且有厚度的織紋材質，坐起來感覺更硬挺、穩定，不會讓身體整個陷進去，支撐度大提升；全新品項中「香氛蠟燭」（預計5~6月上市）也是首次登台，共推出4種香味基調：木質、草本、柑橘與花香，售價139元起，外觀與香氣富有質感，輕鬆替居家製造舒適氛圍。

▲台灣無印良品首度引進香氛蠟燭。（圖／記者王則絲攝）

有鑒於過去幾年進口困難，加上運送製造的碳足跡和食品時效性的問題，讓台灣無印良品在今年更加積極拓展在地食品開發，去年台灣在地食品大約有60多項，目前則有近120款，預計於今年8月前要增加到200款品項左右。

新開發的在地食品當中必嚐的品項在此公開，「果乾系列」（預計4月上市）採用台灣盛產的水果製作，有蜜蕉、金鑽鳳梨、愛文芒果、火龍果的品項，沒有另外加糖，能嚐到水果的原味；「即時甜湯」（預計5月上市）系列包含紅豆湯、芋頭湯、綠豆湯，也都是使用台灣農產製作。

▲在地生產「果乾系列」。（圖／記者王則絲攝）

▲「即時甜湯」系列。（圖／品牌提供）

除此之外，無印良品今年還推出「冷凍食品」系列（預計5月上市），冷凍杏鮑菇、冷凍龍田炸雞皆是能用氣炸鍋輕鬆完成的料理，特別適合當作日常下酒小菜，照燒雞肉丼、牛丼、薑燒豬肉丼冷凍料理包，僅需加熱即可搭配白飯享用。設有冷凍櫃的門市，還將會販售義式冰淇淋系列，有海鹽焦糖、草莓、芒果、焙茶、紅心芭樂⋯⋯多種口味。

▲冷凍食品、義式冰淇淋。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲即溶氣泡飲系列（預計4月上市）。（圖／品牌提供）

▲異國咖哩調理包系列。（圖／記者王則絲攝）

▲夾心千層餅、法蘭酥餅乾（預計6月上市）。