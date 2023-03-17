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韓「啦啦隊女神」李多慧加盟樂天網全暴動　私服3款愛包是時髦標配

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實習記者黃麗頻／綜合報導

韓國超人氣啦啦隊女神李多慧（이다혜），今（17日）正式宣佈加盟樂天女孩Rakuten Girls，預計於4月14日正式登場，立刻引發台灣粉絲暴動，有球迷直言：「只要有她出場的比賽，當天票房一定很可觀。」而擁有傲人身材的李多慧，不僅穿搭迷人，連包款選配都時尚滿點，以下整理出3顆李多慧同款手袋，每一款都是品牌經典！

▲啦啦隊女神 。（圖／翻攝自IG）

▲韓「啦啦隊女神」李多慧宣佈加盟樂天女孩。（圖／翻攝自IG@le_dahye）

＃DIOR SADDLE迷你馬鞍手袋

來自DIOR經典Saddle系列，這款迷你馬鞍手袋由Maria Grazia Chiuri注入新意，以藍色Dior Oblique緹花製成，迷你的尺寸顯得活潑，而翻蓋上的「D字」LOGO更保留經典款式的美感；只見頂著一頭黑直髮、漫畫式瀏海的李多慧輕提在手上，搭配一身藕色裝扮，讓她看起來可愛無比。

＃LOUIS VUITTON New Wave Multi-Pochette

以絎縫牛皮製作，LV這款New Wave Multi-Pochette斜背袋外型帥氣、有型，內含極大容量，而肩帶上的可拆式圓餅零錢包更成為點睛之筆，讓略為中性的包款多了一絲可愛之感，搭配綴以刺繡標誌的寬肩帶和金色鏈帶，可作手提或肩背攜帶，百搭又多變，為李多慧的簡約穿搭增添個性風采！

▲精選李多惠3款愛包。（圖／翻攝自IG@le_dahye,@arrow__dh、官網）

▲LOUIS VUITTON New Wave Multi-Pochette，NT$85,500。（圖／翻攝自IG@le_dahye、LOUIS VUITTON官網）

＃BURBERRY Vintage格紋拼皮革Note包

BURBERRY這款Note包，選用粒紋皮革與Vintage格紋打造，並飾有鐫刻品牌經典LOGO的光澤鈕扣，搭配綴以Burberry字母徽標的可拆式背帶，輕鬆打造整體造型；而李多慧頂著一頭浪漫橘髮，穿著一身咖啡色系衣著，並背著同色系的經典Note包，氣質搭配讓人不愛不行！

▲精選李多惠3款愛包。（圖／翻攝自IG@le_dahye,@arrow__dh、官網）

▲BURBERRY Vintage格紋拼皮革Note包，NT$55,000。（圖／翻攝自IG@le_dahye、BURBERRY官網）

關鍵字：

李多慧, 이다혜, 樂天桃猿, Rakuten Monkeys, Rakuten Girls

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