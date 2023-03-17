44歲Melody當媽身材照樣辣！大餐後乾淨吃、敷面膜先抹油都是寶藏秘訣

記者李薇／台北報導 圖／melodykliu IG、品牌提供

「時尚媽咪」Melody（殷悅）主持節目深受許多粉絲喜愛，氣質優雅的形象也經常出席各大精品活動，演藝生活相當活躍，身兼兩個孩子的媽媽私下還要兼顧家庭，可以說是每秒都滿檔，即使如此，44歲的她近日出席活動，依舊展現出零細紋的好膚質，簡直女性標竿，5大保養秘訣必學。

＃敷面膜前先保養

Melody在敷面膜之前，會用化妝水先全臉塗抹，再用美容油搭配往上拉提的手技按摩肌膚，她說，「嘴邊肉、蘋果肌我都很在意，每天按摩一定都要往上提拉，不能太用力，肌膚會鬆，再沿著耳後帶到肩膀，幫助循環」，最後敷上面膜10分鐘，肌膚會超級潤澤透亮，後續上妝也會相當服貼。

＃充足的睡眠

現代人生活繁忙又想要擁有私人時間，不自覺就會壓縮到休息，Melody也分享，之前對孩子的教育會比較緊張，常常要擔心、緊盯，後來有陣子一周工作長達50小時，回家都已經8點多，累得沒辦法管，沒想到因此養成孩子自律，「我覺得放過自己很重要」，現在晚上9點就會躺床準備睡覺，早上6：30自然醒，養成規律生活。

＃喝足水分、加強防曬

現代很多女孩都喜歡喝飲料，但Melody一直都會堅持每天喝水2000c.c.，也會儘量避免熬夜，她笑說，「以前20歲的時候，熬夜根本沒差，現在完全不行，只要熬夜隔天出門一定會加強防曬、勤敷面膜」。

＃精油保溼滋潤

美容油是近年很受到歡迎的保養單品，但台灣女孩肌膚普遍容易出油，很擔心用油會致粉刺，但Melody認為，其實好的油可以帶給肌膚良好平衡，療癒香味也能放鬆身心，成就良好睡眠，除了臉部，身體也會使用保養油搭配按摩師的手技，進行全身養護。

＃持續運動、吃原型食物

44歲依舊擁有纖細高挑身材的Melody在身材管理上也非常嚴格，除了持續運動之外，她只要大餐後的兩、三天，一定會吃得很乾淨，比如：烤魚、青菜、燙肉等等，原型食材、不過多調味，像自己很愛吃的酸麵包配奶油，在節食期間也絕對不碰，避免身材走樣。

【推薦單品】

＃Abysse 法國有機玫瑰天竺葵精油，15ml、售價2980元

Melody超愛用的Abysse法國有機玫瑰天竺葵精油，採用天然玫瑰、天竺葵等植物精華，細緻輕油感質地，一點點就可以延展整個臉部肌膚，達到滋養潤澤的效果，細緻質地也相當好吸收，完全不會黏膩，療癒植物香氣是放鬆舒壓的好幫手。

＃RéVive 三效胜肽防禦精華油，30ml、售價7500元

總以頂尖醫學級科技搭配高效美容成分的RéVive除了活膚霜之外，最近又再誕生同系列全新精華油，經典獨家專利更新胜肽，搭配米胚精萃、甜杏仁油、月見草油等成分，雖然是美容油但卻很清爽，一抹就迅速吸收進肌膚底層，簡直美肌專屬推進機！

＃鉑翡斯 仙人掌籽超能量金萃油，15ml、售價5600元

西班牙頂級油保養專家鉑翡斯選用摩洛哥南部出產的仙人掌籽油為主成份，透過大量亞麻油酸、維他命E、植物固醇和多酚成分，帶給肌膚高效抗老能量，因為產量極低，又被喻為是「油中貴族」，獲得ECOCERT認證100%天然有機、第一道冷壓，當然效果最精純。