比漾廣場化妝品預購會滿3千送400　美式海鮮餐廳將進駐

▲比漾廣場1F中庭青年藝術家大展 。（圖／業者提供）

記者鮑璿安／台北報導

新北市比漾廣場3月起展開春上市系列活動，包括美學隧區域藝術創作、青年藝術家大展等， 現正進行的「化妝品預購會」更有消費滿3000元即回饋400元贈品券，主打新北最齊全的護膚室體驗。遠東SOGO百貨復興館則是將於3月18日帶來S/S FASHION SHOW，首度於戶外登場，展演2023春夏時尚新品服飾與配件。

比漾廣場邀請織品藝術家Eric Liao與插畫創作家陌生人工作室「阿乃」，分別於1F時尚大道與B1美學隧區域，展演不同類型的藝術創作，迎接新氣象。同時店櫃也有所調整，第一季迎來B1「Lee」、5F「日立綜合櫃」等品牌進駐，看準疫情後餐飲需求，第二季5F將迎來全新美式海鮮主題餐廳。

▲美麗購物節LANCOME 超極光大滿貫組特價11,960元 。（圖／業者提供）

▲美麗購物節ESTEE LAUDER 一秒修護小棕組特價4,250元 。（圖／業者提供）

至3月中，比漾廣場化妝品對比去年成長近一成，即日起至3月22日舉辦化妝品與內睡衣預購會，持比漾卡於化妝品及內睡衣區單櫃消費滿3000元即回饋400元贈品券；於３月30日起至4月19日美麗購物節將正式登場，民眾可在期間體驗DIOR、ESTEE LAUDER等護膚室，並推出雅詩蘭黛一秒修護小棕組、蘭蔻超極光大滿貫組特價組合。

此外，遠東SOGO百貨復興館首度與台北時周合作，推出「設計師快閃店」，邀請今年參與時尚大秀的台灣設計師品牌於5F快閃展售，超過40家服裝與飾品配件品牌進駐。