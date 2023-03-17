fb ig video ETtoday search mobile

比漾廣場化妝品預購會滿3千送400　美式海鮮餐廳將進駐

>

▲比漾 。（圖／業者提供）

▲比漾廣場1F中庭青年藝術家大展 。（圖／業者提供）

記者鮑璿安／台北報導

新北市比漾廣場3月起展開春上市系列活動，包括美學隧區域藝術創作、青年藝術家大展等， 現正進行的「化妝品預購會」更有消費滿3000元即回饋400元贈品券，主打新北最齊全的護膚室體驗。遠東SOGO百貨復興館則是將於3月18日帶來S/S FASHION SHOW，首度於戶外登場，展演2023春夏時尚新品服飾與配件。

比漾廣場邀請織品藝術家Eric Liao與插畫創作家陌生人工作室「阿乃」，分別於1F時尚大道與B1美學隧區域，展演不同類型的藝術創作，迎接新氣象。同時店櫃也有所調整，第一季迎來B1「Lee」、5F「日立綜合櫃」等品牌進駐，看準疫情後餐飲需求，第二季5F將迎來全新美式海鮮主題餐廳。

▲比漾 。（圖／業者提供）

▲美麗購物節LANCOME 超極光大滿貫組特價11,960元 。（圖／業者提供）

▲比漾 。（圖／業者提供）

▲美麗購物節ESTEE LAUDER 一秒修護小棕組特價4,250元 。（圖／業者提供）

至3月中，比漾廣場化妝品對比去年成長近一成，即日起至3月22日舉辦化妝品與內睡衣預購會，持比漾卡於化妝品及內睡衣區單櫃消費滿3000元即回饋400元贈品券；於３月30日起至4月19日美麗購物節將正式登場，民眾可在期間體驗DIOR、ESTEE LAUDER等護膚室，並推出雅詩蘭黛一秒修護小棕組、蘭蔻超極光大滿貫組特價組合。

此外，遠東SOGO百貨復興館首度與台北時周合作，推出「設計師快閃店」，邀請今年參與時尚大秀的台灣設計師品牌於5F快閃展售，超過40家服裝與飾品配件品牌進駐。

關鍵字：

新北, 比漾廣場, 百貨

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

「跌倒超模」撞衫木村光希大勝！不愧是維密天使果然有料

「跌倒超模」撞衫木村光希大勝！不愧是維密天使果然有料

蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」

蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」

營養師曝哈佛大學研究「長壽飲食6重點」！每天吃堅果真的有用

營養師曝哈佛大學研究「長壽飲食6重點」！每天吃堅果真的有用

你是超任性的人嗎？愛買這種水果簡直隨心所欲，把人心玩弄股掌也享受 誠品5年內狂關13店！信義年底將熄燈「24小時書店」命運坎坷 《黑暗榮耀》李到晛Valentino暗黑新造型曝　李聖經解放大長腿美炸 辣爆！超模卡拉迪樂芬妮「西瓜級豪乳」　連白紗都快Hold不住 翻來覆去睡不著？營養師推「8款助眠食物」，讓你一夜好眠 史上最可愛撞衫無誤！時髦阿嬤與路人小哥穿同款大衣　笑容融化全網 李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面