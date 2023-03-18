柯佳嬿肌膚好到老公也稱讚！自曝「保養方式很無聊」但有關鍵1招

▲柯佳嬿出席代言活動，分享自己常邊追劇邊濕敷保養。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝柯佳嬿IG

人氣美妝品牌資生堂國際櫃推出全新精華水「紅色奇蹟露」，並於信義新光三越A11打造快閃體驗店，17日晚間更邀來代言人金鐘影后柯佳嬿出席開幕活動。她現場分享凍齡秘訣時自曝「保養方法很無聊」，但簡單又有用，最近肌膚光滑到自己洗臉摸到都嚇到，甚至還被老公坤達稱讚「最近皮膚變更好」！

因電影版《想見你》人氣再爆升的柯佳嬿，以一襲合身的純白洋裝現身活動現場，大方秀出修長美腿。活動開始前就已擠滿大批粉絲，更有韓國粉絲特地飛來台灣，讓她驚喜感謝粉絲相挺，但也開玩笑說「應該是來看許光漢，順便看我的吧」。

最近《黑暗榮耀》第二季上線引爆各種追劇風潮和話題，柯佳嬿自曝已熬夜追完全劇，她大讚編劇很厲害，整個觀影過程都非常過癮。她也透露希望未來有一天可以演文同珢（宋慧喬角色）媽媽，那種有點瘋癲的角色，就算該角色要染誇張橘色頭髮，她表示自己也OK，不介意為了角色改變外型。但髮色可以染，她的凍齡好肌膚卻成可能為絆腳石，被笑說「膚質不能這麼好，看起來會沒有滄桑感」，她則機智搬出化妝師「我覺得這個化妝師應該可以幫忙處理！」

今年38歲的她肌膚細緻透亮，狀態好到完全不輸青春少女，連之前在《想見你》中穿上學生服演高中生也毫無違和感，難怪被粉絲暱稱為「柯仙女」。談到保養秘訣，她笑說自己的保養其實很無聊，每天第一道就是用上紅色活酵超導奇蹟露，再加上精華液、乳液或是乳霜，就是很簡單的基本護膚。

但基本保養之外，她還愛濕敷，常會利用追劇的時候就用「奇蹟露」濕敷個15～20分鐘，敷完後還會把化妝棉上剩餘的精華帶到脖子，再稍微按摩或是輕拍，幫助臉上的保養品進到肌膚裡。她也分享自己使用後最明顯的改變就是肌膚變得更光滑，「洗臉時可以直接感覺到，手碰到臉的觸感跟以前不太一樣，光滑很多」，就連老公坤達也稱讚她皮膚變好，讓她覺得效果還滿明顯的。

雖然對有助於美肌的食物沒有太多研究，但她也分享自己平時的飲食比較清淡，不太吃辣等重口味，她認為可能也因為這樣皮膚比較不會有太大狀況。但她對於食物沒有特別忌口，像是鹹酥雞她也還是會吃，只是會留意吃的份量不要過量，「我覺得只要適量吃，都不會是太大的負擔」，她更自曝一周會吃到3次炸物，有時候還更多，她笑說「身體要顧，可是心情也要顧！」只要有適度就好。

▲資生堂推出重磅精華水「紅色活酵超導奇蹟露」。



資生堂全新紅色活酵超導奇蹟露是注入100萬顆「活酵克菲爾萃取物」，搭配資生堂最知名的亮白淨膚成分4MSK及日本四國香柚精萃，能維持肌膚健康、強韌、穩定，並散發乾淨明亮光澤，還原年輕柔嫩膚觸。

資生堂更於新光三越信義新天地A11打造快閃店「紅色奇蹟研究室」，即日起至3/22都能於現場參與活動，體驗高科技保養美學。

更多人氣精華水

▲東森自然美 森美妍白茶賦活保濕露，140ml，NT$4,980。



含有γ-PGA、神經醯胺及玻尿酸能在肌膚表面形成隱形保護膜，防止水分流失並長效保濕，同時舒緩肌膚乾敏，維持肌膚水潤、健康。

▲克蘭詩 至臻凝時月神花精華水，150ml，NT$4,800。



克蘭詩全新頂級保養「至臻凝時系列」以獨特配方「月神花活性凝萃」與「三重精品級胜肽」打造高效抗老護膚配方，其中精華水更搭配有機生命之葉萃取活化肌膚天然保濕力，能前導潤膚、柔嫩煥亮。