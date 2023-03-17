fb ig video ETtoday search mobile

「長跑女神」雷里莎亮「新歡」　私生活離不開GARMIN撞色錶

>

▲▼ Garmin,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲雷理莎現身GARMIN FORERUNNER 20周年行星跑者特展。（圖／Garmin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

智慧穿戴裝置品牌GARMIN推出的首款GPS運動錶Forerunner系列迎接20周年，特別舉辦「行星跑者特展」發表最新Forerunner 965與Forerunner 265腕錶，擔任嘉賓的日法混血的「長跑女神」雷理莎亮出「新歡」，透露最愛Forerunner AMOLED螢幕與撞色錶帶，對Forerunner 265的精緻外型感到驚艷，且全新界面設計靈敏的觸碰反應，讓她跑步中也可輕易操作與讀取數據，無論日常生活或訓練時都已離不開此款腕錶了。

▲▼ Garmin,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲GARMIN Forerunner 965系列推出獵影黑、逐夢白、躍動黃共3色，19,990元起。

堪稱跑者標配的GARMIN Forerunner 265 GPS智慧心律進階跑錶，推出雙錶徑1.3吋及1.1吋AMOLED全彩螢幕，搭配亮眼跳色率性黑、活力白、奔放藍、甜心粉色系錶帶，洋溢活潑氣息；更進階的Forerunner 965 GPS全方位鐵人運動錶，搭載1.4吋AMOLED全彩螢幕及質感輕量化鈦金屬錶圈，內建超過40種複合式運動模式，滿足三鐵運動員需求，共有獵影黑、逐夢白、躍動黃3色款式可供選擇。

▲▼ Garmin,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲GARMIN Forerunner 265系列推出雙錶徑共2款6色，14,990元起。

CASIO G-SHOCK也加入智慧運動錶行列，今年運動系列迎來第二代智慧錶款GBD-H2000，外觀比前一代尺寸更小、錶殼更纖薄、重量更輕盈，成功「瘦身」，同時搭配全新錶耳能完美服貼手腕，佩戴起來更舒適；而內在也升級，新增游泳與騎自行車的支援，讓運動功能擴充到8項，身心健康管理功能則新增追蹤睡眠、血氧、壓力、呼吸運動等資料，同時和以心率為核心的訓練分析著稱的POLAR®合作，採用全新演算法分析訓練成效，提升實用性，共有螢光黃、黑橘配色、全黑與藍綠等4色款式。

▲▼ Garmin,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK運動系列G-SQUAD新一代智能錶款GBD-H2000，14,000元。（圖／G-SHOCK提供）

►Garmin美型智能錶顛覆陳艾琳想像　最在意睡眠與壓力指數

►G-SHOCK運動智慧錶「瘦身成功」 　纖薄好戴、功能更強大
 

關鍵字：

雷里莎, GARMIN, G-SHOCK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

乾隆彩碗上拍有望飆破7.7億元　清末代皇帝的「錶王」也登拍賣會

乾隆彩碗上拍有望飆破7.7億元　清末代皇帝的「錶王」也登拍賣會

翻轉機芯紳裝錶攻台　女錶萬花筒隨時光流逝變色

翻轉機芯紳裝錶攻台　女錶萬花筒隨時光流逝變色

G-SHOCK變膠囊玩具！　自由拆錶圈、錶帶變出12款

G-SHOCK變膠囊玩具！　自由拆錶圈、錶帶變出12款

陳喬恩「變髮」靠一條LV絲巾　血拚女王出巡老公全身痠痛 蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」 女王胸針啟發Boucheron　千萬項鍊、戒指玩「變身」 宋慧喬《黑暗榮耀》復仇裝一身素　靠珍珠鑽石耳環添亮點 約旦公主出嫁Dior白紗美翻　鑽石冠冕配花卉頭紗優雅迷人 蔡依林腹肌炸裂襯1.5億項鍊　自爆清完「垃圾」迎寶格麗高級珠寶 楊紫瓊振臂歡呼秀4210萬名錶　奧斯卡影后鑽石髮飾洩少女心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面