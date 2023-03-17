「長跑女神」雷里莎亮「新歡」　私生活離不開GARMIN撞色錶

▲雷理莎現身GARMIN FORERUNNER 20周年行星跑者特展。（圖／Garmin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

智慧穿戴裝置品牌GARMIN推出的首款GPS運動錶Forerunner系列迎接20周年，特別舉辦「行星跑者特展」發表最新Forerunner 965與Forerunner 265腕錶，擔任嘉賓的日法混血的「長跑女神」雷理莎亮出「新歡」，透露最愛Forerunner AMOLED螢幕與撞色錶帶，對Forerunner 265的精緻外型感到驚艷，且全新界面設計靈敏的觸碰反應，讓她跑步中也可輕易操作與讀取數據，無論日常生活或訓練時都已離不開此款腕錶了。





▲GARMIN Forerunner 965系列推出獵影黑、逐夢白、躍動黃共3色，19,990元起。

堪稱跑者標配的GARMIN Forerunner 265 GPS智慧心律進階跑錶，推出雙錶徑1.3吋及1.1吋AMOLED全彩螢幕，搭配亮眼跳色率性黑、活力白、奔放藍、甜心粉色系錶帶，洋溢活潑氣息；更進階的Forerunner 965 GPS全方位鐵人運動錶，搭載1.4吋AMOLED全彩螢幕及質感輕量化鈦金屬錶圈，內建超過40種複合式運動模式，滿足三鐵運動員需求，共有獵影黑、逐夢白、躍動黃3色款式可供選擇。





▲GARMIN Forerunner 265系列推出雙錶徑共2款6色，14,990元起。

CASIO G-SHOCK也加入智慧運動錶行列，今年運動系列迎來第二代智慧錶款GBD-H2000，外觀比前一代尺寸更小、錶殼更纖薄、重量更輕盈，成功「瘦身」，同時搭配全新錶耳能完美服貼手腕，佩戴起來更舒適；而內在也升級，新增游泳與騎自行車的支援，讓運動功能擴充到8項，身心健康管理功能則新增追蹤睡眠、血氧、壓力、呼吸運動等資料，同時和以心率為核心的訓練分析著稱的POLAR®合作，採用全新演算法分析訓練成效，提升實用性，共有螢光黃、黑橘配色、全黑與藍綠等4色款式。





▲G-SHOCK運動系列G-SQUAD新一代智能錶款GBD-H2000，14,000元。（圖／G-SHOCK提供）