營養師曝抹茶「8大好處」，提醒「抹茶甜點」熱量要當心

▲抹茶對健康很有助益。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

走進便利商店，琳瑯滿目的抹茶甜點讓人看了好療癒，營養師高敏敏分享抹茶本人無糖且幾乎無熱量，小小一杯營養又健康，但是做成甜點的熱量就要注意，吃過量小心身體橫向發展。

你是抹茶控嗎？總是很難抗拒各式抹茶甜點，營養師高敏敏指出，抹茶甜點熱量糖分高且熱量也不低，但若單就抹茶來看，抹茶對身體的好處可不少！

#養顏、抗衰老

抹茶富含兒茶素和茶多酚，擁有超強抗氧化力，除了幫助養顏、抗衰老之外，也能減少細胞受損，預防慢性疾病。

#保護心臟

抹茶裡的活性成分，能降低心血管的疾病風險。



#提高記憶力

抹茶中內含有茶胺酸、兒茶素、咖啡因，皆能提升注意力和工作效率。

#消除口臭

抹茶幫助口腔保持清新感。

#降低膽固醇

抹茶營養成分與綠茶相仿，能夠幫助調節血脂肪。

#減緩焦慮

茶胺酸具有穩定情緒及釋放壓的功效，能夠進一步減緩焦慮，忙碌時刻來一杯抹茶，有不錯的舒緩效果。

#燃脂更加倍

內含咖啡因，能夠幫助提升新陳代謝，提升減重效率。

#抗發炎

抹茶擁有強大抗氧化力，能幫助對抗自由基、抗發炎。

▲抹茶製成點心後，熱量需要特別注意。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享，上述是抹茶本人的好處，但若做成點心就另當別論，建議偶爾品嚐就好，她也整理出抹茶點心的熱量圖鑑，吃之前看一下，才不怕熱量破表。