鳳小岳示範dunhill西裝超「清涼」！　不怕害羞開深Ｖ露性感胸毛

記者王則絲／台北報導

鳳小岳今（23日）出席英倫男裝品牌dunhill春夏系列活動，為了適應台北突破30度的高溫，今天鳳小岳的穿著特別「清涼」，西裝裡什麼都沒穿，深V剪裁大方露出胸膛與性感胸毛，問他會不會害羞？他笑道：「不會啦，都一把年紀了。」還逗趣表示會繼續爭取露「事業線」來增進事業。

▲鳳小岳示範dunhill春夏新裝。（圖／品牌提供）



鳳小岳今天示範兩套dunhill新裝，還得意的說：「這兩套都是我選的。」首先穿上深灰色風衣外套造型，雖然裡裡外外穿了三件，但是因為輕薄機能性的布料，其實相當涼爽輕盈，整身搭配很有英倫紳士的風範；第二套風格一轉，鳳小岳換上白色的西裝，且裡面什麼都沒穿，外層則罩上一件休閒連帽大衣，胸前開深V露出了他的胸膛以及若隱若現的性感胸毛，對於罕見「清涼」的裝扮，鳳小岳表示：「不會（害羞）啦，都一把年紀了。」

私下很喜歡穿西裝的鳳小岳，因為台灣氣候的關係，幾乎只有春秋季節能舒適的穿上西裝，但是dunhill本季在保留英式西裝剪裁的同時，加入了許多機能性的細節，輕盈面料經過層次搭配也不會悶熱；本季Umbrella Coat啟發於dunhill典藏單品，從源自1900年代份量感布料的全防水試驗而來，時至今日，它被超輕量羊毛真絲混紡重新演繹，更兼備了防水與防皺性質。

▲dunhill 2023春夏造型。（圖／品牌提供）



鳳小岳近期與伍佰合作的歌舞劇《成功之路：How to Be a Rock Star》告一段落，現在則全心投入製作個人音樂專輯，他今天透露，4月份將會有第一首單曲跟大家見面，整張專輯也會在今年完成，曲風的部分很難定義，「可能有點英台搖滾，混血的曲風」，關於與其他藝人的合作，他則賣關子表示，很快就會有消息釋出。

BOSS 2023春夏系列部分單品提供「即看即買」模式，系列靈感源於時裝秀舉辦城市邁阿密，探索存在於對立抽象概念之間的潛在二元性，並將傳統正裝剪裁全面以現代風貌重塑。將擁有強烈對比的元素相互組合，像是增加了前衛剪裁的正裝、透明與不透明質料的搭配⋯⋯此外，本季還展示了一種輕盈、且帶有褶皺的獨特面料，混合如奶油質感的絲綢與光滑尼龍，經過層壓工藝後再染上色彩。

▲BOSS 2023春夏系列。（圖／品牌提供）