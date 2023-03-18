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爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

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編輯／Lily

每個人都有自己的性格，而性格又會隨著長大，逐漸被時間或是環境給慢慢消磨掉，而且現代人總習慣在外人面前隱藏自己，那你了解自己的真實性格嗎？《小紅書》上有一個顏色性格心理測驗，網友測過的都說準！

▲▼心理測驗。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash）

以下4種顏色，你第一眼最喜歡哪一個呢？

A.紫色

B.黃色

C.藍色

D.橘色

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選擇A.紫色的你

你樂於接受生活中新鮮事物，發現自己不足會嚮往學習，往更優秀的自己邁進。你人緣不錯，身邊朋友總圍繞著你，你閒來無事就會幫他們解決各式疑難雜症。

選擇B.黃色的你

你很重視思考，要陷入愛情之前，會有一段長的觀察期，也可以說是很謹慎，和別人相處時，總是希望別人以你為優先，戀愛很容易為一些小事生氣，但是講出來就沒事了。

選擇C.藍色的你

藍色讓人覺得安靜放鬆，你喜歡徜徉在自己的世界中，天氣不管是好還是壞，都覺得自己又過了一天，你有時較為情緒化，心情容易時好時壞，但這就是成長的過程。

選擇D.橘色的你

你的個性很直線條，為了喜歡的事情就會拼命努力，就算累了、想不通時也不會卡關，你會立刻倒頭就睡，睡醒又元氣滿滿，樂於接受今天的每一項挑戰。

關鍵字：

顏色, 心理測驗, 性格

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