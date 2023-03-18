早春香氛願望清單：diptyque紙染之水必收、Le Labo旅行組一包帶著走

記者曾怡嘉／綜合報導

春暖花開，不少品牌新香紛紛出籠，像是diptyque推出舒服清香的紙染之水，Le Labo聽見粉絲呼喚，推出香氛護理旅行組，小小一包就能帶著走。

▲Le Labo 玫瑰31 香氛護理旅行組，3,000元。

以實驗室的圍裙為靈感，推出以蠟帆布包裝的護理旅行組，將玫瑰31香氛的沐浴膠、身體乳液、洗髮露、潤髮乳通通放在裡面，方便旅行外出使用，讓香味緊緊貼膚。

玫瑰31是一款中性且帶有泥土氣息的玫瑰香氣，以百葉薔薇搭配小茴香、乳香、雪松和少許琥珀組成的溫暖、辛辣和木質香氣所接替。基調中的癒創木和岩薔薇再加上麝香香調為這款香氛帶來神祕氣息。

▲diptyque 紙染之水淡香水 ，50ml，3,400元。

紙染之水淡香水以穀物為起點，選用芝麻及其烘焙提取物，呼應香水中的全新墨香，接著透過麝香香調讓感官體驗更為鮮明，搭配優雅的含羞草香氣與紙張的柔和香味相輔相成。獨具特色的穀香與墨香結合白麝香的芬芳打造出紙香調香氣。

而這次的瓶身的裝飾圖案也和香味巧妙結合，水墨畫將紙面顆粒與白麝香的柔美質感淋漓展現，層層疊疊的緊湊小點象徵米香調，纖細條紋則代表木香調，對應歷史悠久的紙張原料，悄然暈開的玲瓏墨跡好似香氣靈動的含羞草，芬芳誘人。

▲Acqua di Parma X SR_A 克羅尼亞經典古龍水限定包裝，100ml，5,800元。

香水除了香氣，設計包裝也是亮點之一，Acqua di Parma將品牌第一款克羅尼亞經典古龍水，換上新包裝，英國設計師Samuel Ross賦予克羅尼亞限定包裝全新靈魂。

限定包裝上印有Acqua di Parma 與SR_A的經典標誌-日出黃、草葉綠及超艷橘三種色調並列搭配創造出新的設計語言，靈感源自於倫敦和米蘭的建築設計理念，向義大利和英國現代主義的傳統致敬。