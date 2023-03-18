BLACKPINK來台機場造型揭秘！Rosé拎YSL最新旅行袋、Lisa綠圍巾超Q

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK今（18日）晚間將於高雄國家體育場開唱，稍早四人已經從南韓金浦機場出發，乘坐私人飛機來台，由於成員Jisoo、Rosé、Lisa 、Jennie各有一線精品代言，因此機場造型也成為關注焦點，Rosé拎上Saint Laurent旅行袋，Lisa 則以熟悉的CELINE棒球外套搭配肩背包現身，戴上韓牌ponytail綠圍巾十分可愛，雖然包緊緊也不忘與粉絲揮手問好，藏不住來台好心情。

▲Rosé拍攝限時動態與粉絲互動 。（圖／翻攝自IG）

▲Saint Laurent ES GIANT絎縫皮革旅行袋 。（圖／翻攝自IG）

Rosé稍早在個人IG上更新限時動態，貼心寫下「我會回來的」，現身於機場時，她招牌金髮公主頭非常顯眼，且並未佩戴墨鏡或是口罩，因此一眼就能夠認出。Rosé身為Saint Laurent品牌大使，這次盡責拎上品牌ES GIANT絎縫皮革旅行袋，行走之間完全像在拍畫報，時尚感十足，搭配上黑色皮衣與襯衫營造率性氣息。

Lisa頭戴毛帽，手上纏繞CELINE髮飾充當首飾，戴起可愛的綠白條紋圍巾，搭配CELINE棒球外套以及肩背包，輕鬆又不失巨星風範。 此外，Jennie肩背香奈兒黑色口蓋包，水藍色外套來自奧地利維也納當代品牌Helmut Lang，極簡風格更顯她獨特品味；一向穿著樸素的Jisoo，這次選擇全黑裝扮，翻領外套搭配上學院風針織衫，貼心對著鏡頭揮手，讓人更期待晚間四人獻給台灣的絕美舞台造型。