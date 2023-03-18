雌激素補太多反而傷身！營養師教7招平衡秘訣：控制體重很重要

▲營養師分享穩定雌激素的重要性和秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

大多數女生都希望老得慢一點，能一直保持青春狀態，也因此不少女生開始在意補充雌激素，想避免雌激素不足引發的早衰。但營養師谷傳玲就提醒，雌激素不是越高越好！雌激素過高會引起生理期不規律，且胰島素阻抗、多囊性卵巢症候群、子宮內膜異位症、乳腺癌、卵巢癌都可能跟雌激素水平過高有關，還可能加重這些疾病的症狀。她就分享幫助雌激素保持平衡的7大秘訣，所有女生快記好。

首先，谷傳玲提到許多女性想要補充雌激素，是因為擔心雌激素不足會導致像是皮膚彈性變差、停經提前等早衰狀況。但她就指出，其實不少人都是過度擔心，因為除非是厭食、貪食、執行非常嚴格的節食並加上過度運動的人、卵巢被切除了或是有自身免疫性相關的疾病，否則沒到更年期的女性，基本上不太會出現雌激素水平過低的狀況。

她提醒，反倒是雌激素分泌過多的問題需要警惕，像是體重超標、大量飲酒、工作生活壓力大，或是攝入過多像是塑膠裡可能含有的雙酚A、塑化劑等類雌激素，抑或是肝功能不正常、大量服用避孕藥等，這些都可能會引起雌激素水平過量分泌。

因容易引起雌激素水平過高的日常因素滿多的，光是體重超標這一項就有很多人中槍，到底日常生活中該注意哪些方面才能幫助穩定雌激素水平不過高也不過低，保持平衡？谷傳玲就提出下面7點建議。

＃飲食和運動要平衡，保持健康體重

＃維持健康飲食模式



維持低脂、高纖維且少添加糖的健康飲食模式，這樣能幫助肝臟更容易代謝雌激素。

＃適當地吃含有植物雌激素的食物



適量吃一些含有植物性雌激素的食物，像是大豆、亞麻籽、花生、葡萄等，植物性雌激素能在體內發揮弱的雌激素活性，對於雌激素有雙向調節的作用。

＃盡量別喝酒

＃學會適當紓壓



找到適合自己紓解壓力的方式，幫助維持愉悅心情。

＃多吃原型食物



多吃新鮮蔬果、少吃罐頭食品，因為罐頭內的塗層可能會含有「內分泌干擾物」雙酚A。

＃盡量少用塑膠製品裝食物



建議別長期使用塑膠製品裝食物，可以改用玻璃或環保材質容器，避免攝入太多塑化劑。