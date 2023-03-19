《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

編輯／Molly 圖／翻攝IG@netflixkr

南韓女星宋慧喬主演的NETFLIX夯劇《黑暗榮耀》從播出以來就好評爆棚，在網上掀起各種討論話題，主角劇中常喊著的「涎鎮啊～」更成為時下最夯用語。最近就有一個《黑暗榮耀》心理測驗在小紅書上爆紅，能測出你的性格特質跟劇中哪個角色相近，許多網友測過後大讚「好準！」還有網友笑喊「涎鎮啊～沒想到我們竟是同一類人」，快來測測你是誰。

【測驗題目】



1.你喜歡藝術相關的東西嗎？

A.是的→2

B.不是→3

2.能說出至少10位小學同學的名字嗎？

A.能→4

B.不能→5

3.你的國語文成績一直都比數學成績好？

A.是的→5

B.不是→6

4.你喜歡和熱愛旅遊的人做朋友嗎？

A.是的→7

B.不是→8

5.有時間的話，你會參加一些文藝娛樂活動嗎？像是看展覽、看比賽、聚會等？

A.是的→8

B.不是→9

6.你對辦公環境有很高的要求，甚至會成為決定你是否留在公司的重要條件？

A.是的→9

B.不是→10

7.比起買禮物，你更喜歡親手製作一些禮物送給朋友嗎？

A.是的→11

B.不是→12

8.比起看電影，你更喜歡看書？

A.是的→12

B.不是→13

9.看到可愛的小孩，會有想抱一抱他的衝動嗎？

A.有→13

B.沒有→14

10.你喜歡在競爭激烈的環境中生存？

A.喜歡→14

B.不喜歡→15

11.你很少對人產生同情心？認為只有懶人，沒有可憐人？

A.是的→16

B.不是→17

12.你曾經送鮮花給別人，或是收到過別人送的花嗎？

A.是的→17

B.不是→18

13.你經常通過更大的刺激來緩解緊張的情緒嗎？

A.是的→18

B.不是→19

14.喜歡挑戰極限運動嗎？

A.是的→19

B.不是→20

15.你對顏色有著嚴格的要求，會根據商品的顏色決定是否購買？

A.是→20

B.不是→21

16.你犯了錯誤後會勇於認錯？

A.是→22

B.不是→23

17.曾經有超過3個人說過你是個很情緒化的人嗎？

A.是→23

B.不是→21

18.當你的處事原則與團體中默認規則有衝突時，你通常會按照自己的規則行事？

A.是→24

B.不是→22

19.你每天都會抽出時間來閱讀嗎？

A.是→25

B.不是→22

20.你喜歡看美劇勝過看韓劇嗎？

A.是→21

B.不是→25

21.你喜歡玩猜謎遊戲嗎？

A.喜歡→23

B.不喜歡→24

22.你每年至少出去旅遊一次嗎？

A.是→24

B.不是→23

23.你的房間或辦公桌總是乾淨整潔，很少有雜物嗎？

A.是→24

B.不是→25

24.你做事很擅長變通，遇到什麼都能隨機應變嗎？

A.是→A

B.不是→C

25.你相信人的命運都是上天注定的，自身難以改變嗎？

A.是→D

B.不是→B

【解析】



A.朱如炡



你就像朱如炡一樣，是個才華橫溢的人，同時也很有藝術氣息，在很多領域的表現都很出色。從表面看，你是個樂於交友、熱情大方的人，而且口才不錯、為人很率真，因此你的生活總是忙碌充實，新鮮有趣的。但是在你的內心深處，也有不為人知的一面，在內心的陰暗角落裡，隱藏著一些瘋狂又暴戾的因子，一旦被逼到絕境，這些黑暗因子就會猛地爆發出來，展現出難以估計的破壞力。

B.文同珢



你就像文同珢一樣，是個有勇有謀、行事果斷的人，做起事來很雷厲風行、滴水不漏，同時具有決策者的潛力，面對突發情況也總能妥善處理好，出色的能力獲得許多人的認可。這類人面對事物總是很果斷乾脆，為了達成目標可以蟄伏許久，所以想做的事幾乎沒有失敗過。但因為你們總是過於冷靜，容易顯得不好靠近，甚至讓人感到恐懼，所以在生活中沒有太多朋友，常在你們周圍的通常都是工作上的同事或下屬。

C.河度領



你是個完美主義者，不管是工作或是生活都希望盡可能做到完美，至少在表面上要看起來沒有瑕疵。你們對人對事都很認真負責，自己份內的事一定會親力親為，會竭盡全力把事情做好，而且很有毅力，不會輕言放棄，在工作上也總是表現得很優秀。喜歡光鮮亮麗的生活，很看重自己的名聲，也會為此不斷努力，但有時候會顯得過於執著刻板，若是能學會適時適當變通，你們的人生會變得更輕鬆順利。

D.朴涎鎮



你為人處世比較隨心所欲，無論做什麼事都會順著自己的心意，不想讓自己受到一點委屈，有時候就會顯得比較任性。同時你們也非常相信命運，覺得人的富貴或貧窮、成功或潦倒都是命中注定好的，再怎麼努力對抗都不會有太大的改變。因此你不會訂下太高太難的目標來為難自己，也不會給自己太大壓力，總而言之，舒適、安穩又體面才是你們嚮往的生活型態。