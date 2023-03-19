頭髮掉不停？營養師傳授「落髮飲食」，補對了能改善

▲越來越多人有落髮的困擾。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活壓力大，也有不少人因為打疫苗或是確診關係發生落髮問題，除了尋求專業醫師以外，吃營養也很重要，營養師夏子雯教你落髮如何正確吃。

#足夠蛋白質

頭髮的原料是角蛋白，吃足夠的蛋白質才能讓毛囊有足夠的原諒可以長頭髮，營養師夏子雯指出，豆魚蛋奶都良好的來源，同時應補足維生素B群中的B7生物素，常廣泛存於食物之中，只要均衡飲食即可補足。

#補充含鋅食物

蛋白質的合成需要礦物質鋅，也有研究發現，容易落髮的人體內的鋅濃度較低，她舉例富含鋅的食物有牡蠣、蛤蠣、貝類、甲殼類海鮮、豬肝、紅肉、堅果類等等，鋅不只能防止掉髮，也能提升味蕾敏感度，同時增強身體免疫力。

#補充含鐵食物

鐵是血紅素中的重要成分，足夠的鐵有助於增加紅血球的攜氧量，幫助增加頭皮血液循環，同時帶給頭皮足夠養分，像是女生的生理期都會流失鐵，當鐵補充不足時，就會增加落髮危機。而富含鐵的食物舉凡：瘦的紅肉、豬肝、豬血、鴨血、雞腿等。

#補充維生素C

頭髮中含有大量膠原蛋白，攝取足夠維生素C則能幫助膠原蛋白合成，幫助增加頭髮韌性，同時預防分岔和斷裂，建議每天可以攝取兩個拳頭大水果，像是芭樂和奇異果都是好選擇。

除了補足頭髮所需營養，也記得必須挑對適合自己的洗護產品，避免毛囊堵塞，再搭配適當按摩也很重要喔！