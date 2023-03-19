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蔡康永給大人的超直白金句：很多人的「順其自然」，只是「擺爛」

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▲▼蔡康永的直白金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永的金句字字入心。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

編輯／Lily

成年人的世界總是殘酷，有時候全力以赴，換來的只是徒勞無功，當怎麼都想不透的時候，看看蔡康永寫給大人們的金句，簡單直白的句子幫你打開心結，原來人生不就是那麼一回事。

#「先管好你自己的事吧」這句話、竟然會淪為責備語跟吵架語，好可惜。「先管好你自己的事吧」是愛自己做自己的基礎，是最善意的建議。很多人就是在逃避管自己的事，才那麼愛管別人的事啊。

#如果因為不斷付出而痛苦，該做的是停止付出，而不是要求回報。

#如果你知道怎麼看自己， 就不用老是想別人會怎麼看你。

▲▼蔡康永的直白金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#班上成績最好的，為什麼離開學校以後，很少是各行業最厲害的？因為好學生過於信任世界上有標準答案，而且依靠標準答案得分。

#自己變成了大人，讓珍惜的人，可以繼續當小孩。

#不是有了方向 ，才能邁出第一步，而是邁出第一步 ，才算有了方向。

#如果不想再處處小心的活著，那就只好變強。變強、不見得是為了「想要」，更多是為了「不想要」。

#我們喜歡聽故事，但懶得聽人發表高見。那輪到我們自己講話時，也可以多講故事，少講意見。想講什麼意見，就藏在故事講吧。

▲▼蔡康永的直白金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

#先假設你不會得到，你就會變勇敢。

#「算了」其實是很好的詞。說出「算了」時，表示我們做出了選擇。大人才懂選擇，小孩才什麼都要。

#很多人的「順其自然」，只是「擺爛」。
 

關鍵字：

蔡康永, 金句, 人生金句

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