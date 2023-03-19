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社群爆紅DIY「成人版冰炫風」！深夜品嚐超Chill　網：加奶酒也好喝

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編輯／JJ

最近社群上吹起一陣「成人版冰炫風」風潮，將麥當勞招牌冰品OREO冰炫風，DIY加入酒精後一秒化為「成人版」，且製作的方法非常簡單，依照個人喜好加入不同酒種以及份量，馬上就能完成一道深夜限定的甜品，晚上想小酌時來上一杯「成人版冰炫風」感覺非常的Chill，除了多數人示範的伏特加口味，也有網友表示：「加奶酒也好喝。」

▲成人版冰炫風。（圖／翻攝自小紅書）

▲DIY「成人版冰炫風」於社群爆紅。（圖／翻攝自小紅書，以下同）

忙了一整天的夜晚，來點適量酒精放鬆身心，療癒又助眠，不想用昂貴的價格喝酒吧調酒，許多人會選擇在便利商店挑選材料，DIY自己的調酒，然而最近社群上有一款DIY「成人版冰炫風」爆紅，便是以麥當勞的冰炫風當作主體，加入喜歡的酒類，自製深夜限定的專屬微醺甜品。

▲成人版冰炫風。（圖／翻攝自小紅書）

「成人版冰炫風」製作的方式根本不必教學，只需要將瓶裝迷你酒加入冰炫風中即可，接著將酒瓶倒插進紙杯中，畫面還意外的好看。最多網友們首要嘗試的是伏特加、或是萊姆酒，有網友們就分享：「加伏特加很好喝，不過酒感較重。加萊姆酒味道比較溫和，跟冰炫風很搭」另外，還有網友特別推薦，最近麥當勞新出的草莓冰炫風，加入椰子味的萊姆酒非常好吃。

▲成人版冰炫風。（圖／翻攝自小紅書）

不只伏特加、萊姆酒，還有威士忌、燒酒混搭雪碧⋯⋯也都有人嘗試，尤其奶酒部分特別受到女生歡迎，網友表示：「加奶酒比較甜，但很好喝，加完後回冰一會，比較不會稀稀的。」另外也有人點出DIY訣竅，一杯冰炫風加入一整瓶迷你酒其實酒味會偏重，實測加一半是最好吃的。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

麥當勞, 冰炫風, 成人版冰炫風

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