日本地鐵廣告封神！25對父女分身演出12年感情　短短2分半超催淚

記者王則絲／台北報導

日本的廣告一向很有創意，從爆笑無厘頭、到感人肺腑，僅需短短時間就能讓人留下記憶點。最近日本地鐵公司釋出最新的紀念廣告，以「父と娘の風景」（父親與女兒的風景）為題，找來共25對父女分身演員，透過一鏡到底的方式，描繪父女一起通勤12年的光景，以及父女間感情的變化，短短2分28秒就令人不自覺投入，超催淚！

日本鐵路「相鐵線」和「東急線」在3月18日開通營運，新廣告特別邀請小田切讓飾演父親，以及人氣偶像團體「櫻坂46」的成員山﨑天來飾演女兒，並另外找來24對外形相似主演的分身演員參與演出，並動用超過200位的工作人員搭景、運鏡，耗費相當多的人力、心力，才完成這一鏡到底的畫面，更凸顯12年如轉眼一瞬的感觸。

廣告中，爸爸帶著女兒搭上地鐵，兩人開啟一起通勤的人生，女兒望著爸爸說：「東京，好遠喔」而爸爸說：「一下就到了呢！」接著女兒漸漸長大，開始不喜歡爸爸親密的觸碰，手上多了智慧型手機之後，更是完全不搭理一旁的爸爸，甚至有些許爭吵的畫面，兩人越來越疏離，爸爸不知道該如何改善關係，只能默默地給予關注，但女兒更成熟後，也學會接受父親的關懷，雖然兩人之間還有些彆扭，但最後換爸爸說出：「東京，好遠喔」女兒則說：「一下就到了呢！」道出爸爸捨不得女兒長大，更捨不得女兒飛遠的思念之情，瞬間就讓觀眾們感到鼻酸。

短短2分半內，細膩呈現父女12年間的情感變化，從兒時的親密、青少年期的尷尬相處，以及孩子長成大人後的感慨，是許多民眾都曾體驗過的人生歷程，不論是以父母的角度、還是身為孩子的角度，都能產生共鳴。雖然親情的主題並不是多新穎的題材，不過這回鐵路公司為準備這支廣告可說是超級用心，不只找來50名演員同時入鏡演出，更動用超過200位員工處理電車造景與光線，從幕後花絮中便能看到拍攝時的壯觀畫面，如此用心程度，讓網友們給予這支廣告極高的好評。