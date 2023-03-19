fb ig video ETtoday search mobile

草莓派好夯！營養師曝「速食店甜點熱量」，冰炫風相當於全糖手搖飲

>

▲▼營養師曝「速食店甜點熱量」。（圖／Unsplash）

▲草莓甜點香甜可口，但熱量和含糖量都不低。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

吃完正餐是不是想來個甜點呢？近來麥當勞的草莓冰炫風和草莓派討論度極高，粉色的草莓甜點總讓人躍躍欲試，營養師高敏敏分享，一個草莓冰炫風和一杯全糖手搖飲差不多，吃之前請先搞清含糖量以及熱量，才不怕體重失守胖一圈。

▲▼營養師曝「速食店甜點熱量」。（圖／Unsplash）

今年草莓盛產，營養師高敏敏分享，原型草莓本人好處多，小小一顆富含營養，營養成分列舉如下：

#維生素C

草莓內含維生素C，能增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白，只要吃10顆草莓，就能達到成年人一天對於維生素C的需求量。

#葉酸

內含豐富葉酸，是水果界的第1名，葉酸是製造紅血球的重要功臣，也是孕媽咪的必備營養之一。

#鉀

內含鉀199mg，有助於利尿消水腫，同時調節高血壓，營養師高敏敏提醒，必須注意草莓的含鉀量偏高，建議腎臟病病友要控制攝取量。

#膳食纖維

豐富的膳食纖維能夠促進腸胃蠕動，同時幫助排便順暢。

#花青素+ #鞣花酸

花青素和鞣花酸有助於養顏美容、使膚色均勻，有很強的抗氧化效果。

▲▼營養師曝「速食店甜點熱量」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

草莓營養成分高，但營養師高敏敏提醒，若做成高糖分的甜點又是另當別論了，甜食點心除了熱量之外，還要注意糖量是否過高，建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降到5%。

她以每日攝取2000大卡為例，添加糖應攝取低於200大卡，最好低於100大卡，大約控制在25-50g糖量，類似半糖的概念，所以若對照上圖，就可得知一杯冰炫風的含糖量就已超過每日攝取量。

她建議如果真的嘴饞想吃甜點，可以以雞蛋、牛奶或原型食材為原料，盡量少油少糖，或是可以買一份甜點與家人共享，減少熱量同時又能增進感情，盡量搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳等來代替含糖飲料，如果真的要吃，記得適量攝取搭配運動，偶一為之也能療癒身心。

關鍵字：

營養師, 熱量, 草莓甜點, 麥當勞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

營養師曝哈佛大學研究「長壽飲食6重點」！每天吃堅果真的有用 頭髮掉不停？營養師傳授「落髮飲食」，補對了能改善 日本地鐵廣告封神！25對父女分身演出12年感情　短短2分半超催淚 雌激素補太多反而傷身！營養師教7招平衡秘訣：控制體重很重要 無印良品「200元內專區」能買到T恤！年度新品香氛蠟燭、冷凍食品全公開 早春香氛願望清單：diptyque紙染之水必收、Le Labo旅行組一包帶著走 孫芸芸、楊紫瓊新歡！BOTTEGA VENETA「黃銅繩結包」手提肩背都時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面