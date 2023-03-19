草莓派好夯！營養師曝「速食店甜點熱量」，冰炫風相當於全糖手搖飲

▲草莓甜點香甜可口，但熱量和含糖量都不低。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

吃完正餐是不是想來個甜點呢？近來麥當勞的草莓冰炫風和草莓派討論度極高，粉色的草莓甜點總讓人躍躍欲試，營養師高敏敏分享，一個草莓冰炫風和一杯全糖手搖飲差不多，吃之前請先搞清含糖量以及熱量，才不怕體重失守胖一圈。

今年草莓盛產，營養師高敏敏分享，原型草莓本人好處多，小小一顆富含營養，營養成分列舉如下：

#維生素C

草莓內含維生素C，能增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白，只要吃10顆草莓，就能達到成年人一天對於維生素C的需求量。

#葉酸

內含豐富葉酸，是水果界的第1名，葉酸是製造紅血球的重要功臣，也是孕媽咪的必備營養之一。

#鉀

內含鉀199mg，有助於利尿消水腫，同時調節高血壓，營養師高敏敏提醒，必須注意草莓的含鉀量偏高，建議腎臟病病友要控制攝取量。

#膳食纖維

豐富的膳食纖維能夠促進腸胃蠕動，同時幫助排便順暢。

#花青素+ #鞣花酸

花青素和鞣花酸有助於養顏美容、使膚色均勻，有很強的抗氧化效果。

草莓營養成分高，但營養師高敏敏提醒，若做成高糖分的甜點又是另當別論了，甜食點心除了熱量之外，還要注意糖量是否過高，建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降到5%。

她以每日攝取2000大卡為例，添加糖應攝取低於200大卡，最好低於100大卡，大約控制在25-50g糖量，類似半糖的概念，所以若對照上圖，就可得知一杯冰炫風的含糖量就已超過每日攝取量。

她建議如果真的嘴饞想吃甜點，可以以雞蛋、牛奶或原型食材為原料，盡量少油少糖，或是可以買一份甜點與家人共享，減少熱量同時又能增進感情，盡量搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳等來代替含糖飲料，如果真的要吃，記得適量攝取搭配運動，偶一為之也能療癒身心。