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泰勒絲閃亮連體衣狂秀蜜大腿！　穿「台牌禮服」開巡迴演唱會

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記者王則絲／台北報導

泰勒絲（Taylor Swift）睽違五年舉行第六次巡迴「The Eras Tour時代巡迴演唱會」，將在美國帶來52場演出，17日晚間，巡迴於亞利桑那州揭開序幕，泰勒絲三個小時演唱了44首歌曲，更狂換超過10套造型，其中一套水鑽連體衣狂秀一雙火辣蜜大腿，另一套「台牌禮服」造型更美出新高度。

這次「The Eras Tour」巡迴演唱會將以泰勒絲以往的全部專輯為主題，包含此前未曾作為以巡演的專輯在內，絕對讓歌迷聽得滿足，門票開賣時甚至一度讓平台癱瘓，17日巡迴首場於亞利桑那州展開，泰勒絲不只賣力演唱多達44首曲目，狂換10套華麗舞台裝也成為媒體焦點。

▲泰勒絲演唱會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲演唱會。（圖／翻攝自IG）

▲泰勒絲於美國舉辦巡迴演唱會，火辣開唱。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自IG）

泰勒絲於演唱會上一連換了數套性感造型，銀色閃亮的墊肩外套脫下後，僅穿著裡頭的VERSACE連體衣，完整展現了泰勒絲的體態輪廓，凹凸有致的身形與光亮的蜜大腿簡直讓人噴鼻血；另外前衛的蛇形禮服，叛逆且性感，以及金色流蘇短裙則十分俏麗襯膚，皆來自Roberto Cavalli的設計。

▲泰勒絲演唱會。（圖／翻攝自IG）

▲泰勒絲演唱會。（圖／翻攝自IG）

▲泰勒絲穿著Roberto Cavalli的設計造型。（圖／翻攝自IG）

接著泰勒絲於《Speak Now》橋段中，換上一襲台灣婚紗訂製服品牌Nicole + Felicia 的訂製禮服，裸膚色紗裙上頭綴滿亮片，讓泰勒絲宛如走出童話的公主，每一套造型都相當用心、好看。

▲泰勒絲演唱會。（圖／翻攝自IG）

▲泰勒絲選穿台牌婚紗Nicole + Felicia 的訂製禮服登台。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

泰勒絲, Taylor Swift, 巡迴

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