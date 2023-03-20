Jessica被狂讚「髮質好到會發光」　5招護髮秘訣公開：包裡必帶梳子

▲Jessica一頭柔順美髮被粉絲狂讚髮質好到會發光。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝Jessica IG

藝人因工作配合造形常需要變換髮型，吹整染燙頻率很高，頭皮髮絲受損可說是家常便飯。而南韓女星Jessica（鄭秀妍）從出道以來，始終維持一頭亮麗秀髮，讓不少粉絲讚嘆，紛紛敲碗養髮秘訣，最近她就在社群上公開自己的護髮小tips，其實只要做好簡單5件事，就能跟她一樣養好髮質，擁有柔順光澤美髮。

＃經常梳頭髮



Jessica表示，她平時很常會梳頭，連身邊朋友都知道，她的包包裡會隨身攜帶一把比較小的梳子，而床頭旁邊也會放一支大的梳子，讓她隨時隨地都能梳頭，這樣不僅能讓髮絲保持滑順，對她來說梳頭也是一種放鬆方式，所以她鼓勵大家「要多多梳頭喔！」

＃睡前頭髮要吹乾



有不少人洗完頭後習慣讓頭髮自然乾，但潔西卡就提醒，若是在睡前，記得要把頭髮完全吹乾，如果頭髮還是濕的對身體會不好。除了吹乾頭髮，她還提醒，如果跟她一樣是長頭髮的人，睡覺時要記得把頭髮梳到後面、往後撥，再躺在枕頭上，避免壓到頭髮和摩擦拉扯。

＃不要用過熱的水洗頭髮



她洗澡和洗頭時，會很注意使用的水溫，她提醒盡量不要用太燙的水，會傷害頭皮髮絲。

＃吹乾頭髮時用冷暖風交替



她分享自己吹頭髮的時候，習慣在暖風和冷風之間切換，她覺得如果一直用熱風吹頭髮，溫度太熱可能會傷害頭髮，所以她會用冷熱風交替著吹，直到把頭髮吹乾，「我不知道這是否真的有用，但我就是這樣吹乾頭髮的」，除了比較不傷頭髮，她也覺得這樣頭髮吹得更快。

＃定期修剪髮尾



留長頭髮多少都會有分叉的問題，她當然也有，所以她會定期修剪髮尾，修掉髮尾分叉，讓頭髮看起來更柔順，也能幫助維持髮絲健康。