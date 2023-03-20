別再喝咖啡！營養師傳授「天然提神食物」，消除疲勞超管用

記者曾怡嘉／綜合報導

想睡覺但是不能睡怎麼辦？為了提神每天喝咖啡也不是辦法，若喝的是含糖咖啡，小心喝進超標熱量，營養師余朱青分享，提神除了靠咖啡，一些天然食材也能提神抗疲勞，一起來了解！

▲（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

#燕麥

燕麥含有豐富的膳食纖維，可以幫助穩定血糖，當血糖不起伏過大，就不容易產生疲憊感，營養師也建議經常久坐的學生或上班族，也可以適量攝取燕麥來幫助消化。

#香蕉

香蕉香甜可口，是很受歡迎的水果之一，當上班想睡覺，又或是運動後昏沉沒力氣，都可補充一根香蕉，因為香蕉富含鉀，一年四季都可取得，下次疲勞沒精神時，不妨試試看。

#藍莓

有時候疲勞，是因為用眼過度造成的疲憊感，像是長時間看電腦手機，這時可以補充一些讓眼睛放鬆的食物，每100公克的藍莓，就含有94.3mg的花青素，可以幫助放鬆眼部。

#水

每天都喝的水，竟也能消除疲憊感，余朱青指出，多喝水可以增進血液循環，進而帶走體內廢物，將身體堆積的廢物等代謝掉，水不僅沒有熱量，還能消除疲勞呢！

除了上述4款食物外，營養師也列舉其他食物，像是堅果含有O-mega3能幫助降低焦慮，鷹嘴豆含有鋅，可以增強體力，豆芽則是含有鈣質，能減緩不安感，菠菜富含鐵質能夠提振精神，牛蒡含有鎂則能舒緩壓力，清涼的薄荷含有薄荷醇，同樣也能振奮精神。