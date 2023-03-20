fb ig video ETtoday search mobile

別再喝咖啡！營養師傳授「天然提神食物」，消除疲勞超管用

>

記者曾怡嘉／綜合報導

想睡覺但是不能睡怎麼辦？為了提神每天喝咖啡也不是辦法，若喝的是含糖咖啡，小心喝進超標熱量，營養師余朱青分享，提神除了靠咖啡，一些天然食材也能提神抗疲勞，一起來了解！

▲▼營養師傳授天然提神食物。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

#燕麥

燕麥含有豐富的膳食纖維，可以幫助穩定血糖，當血糖不起伏過大，就不容易產生疲憊感，營養師也建議經常久坐的學生或上班族，也可以適量攝取燕麥來幫助消化。

▲▼營養師傳授天然提神食物。（圖／Unsplash）

#香蕉

香蕉香甜可口，是很受歡迎的水果之一，當上班想睡覺，又或是運動後昏沉沒力氣，都可補充一根香蕉，因為香蕉富含鉀，一年四季都可取得，下次疲勞沒精神時，不妨試試看。

▲▼營養師傳授天然提神食物。（圖／Unsplash）

#藍莓

有時候疲勞，是因為用眼過度造成的疲憊感，像是長時間看電腦手機，這時可以補充一些讓眼睛放鬆的食物，每100公克的藍莓，就含有94.3mg的花青素，可以幫助放鬆眼部。

▲▼營養師傳授天然提神食物。（圖／Unsplash）

#水

每天都喝的水，竟也能消除疲憊感，余朱青指出，多喝水可以增進血液循環，進而帶走體內廢物，將身體堆積的廢物等代謝掉，水不僅沒有熱量，還能消除疲勞呢！

▲▼營養師傳授天然提神食物。（圖／Unsplash）

除了上述4款食物外，營養師也列舉其他食物，像是堅果含有O-mega3能幫助降低焦慮，鷹嘴豆含有鋅，可以增強體力，豆芽則是含有鈣質，能減緩不安感，菠菜富含鐵質能夠提振精神，牛蒡含有鎂則能舒緩壓力，清涼的薄荷含有薄荷醇，同樣也能振奮精神。

關鍵字：

抗疲勞食物, 疲勞, 提神食物, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

《黑暗榮耀》心理測驗爆紅，秒測你是哪角色！網讚：「涎鎮啊～好準」

蔡康永給大人的超直白金句：很多人的「順其自然」，只是「擺爛」

蔡康永給大人的超直白金句：很多人的「順其自然」，只是「擺爛」

別再喝咖啡！營養師傳授「天然提神食物」，消除疲勞超管用 李敏鎬逛超市T恤不紮變荷葉裙好萌！35歲還像大學生超反差 雌激素補太多反而傷身！營養師教7招平衡秘訣：控制體重很重要 泰勒絲閃亮連體衣狂秀蜜大腿！　穿「台牌禮服」開巡迴演唱會 營養師曝哈佛大學研究「長壽飲食6重點」！每天吃堅果真的有用 《黑暗榮耀2》林智妍同款絕美手袋　GUCCI酒神包、LANVIN搭出超強氣場 社群爆紅DIY「成人版冰炫風」！深夜品嚐超Chill　網：加奶酒也好喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面