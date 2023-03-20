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孫芸芸早餐喝綠色果汁養生　加6種蔬果補滿維生素

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸喜歡早晨喝一杯現打的新鮮蔬果汁。（圖／翻攝inattention_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

忙碌的現代人早餐通常來杯鮮奶、豆漿、咖啡或早餐店的奶茶打發，但「台灣第一名媛」孫芸芸喜歡在早晨喝一杯現打的新鮮蔬果汁，甦醒身體也補充新鮮養分，展開活力的一天，她在與好友共同成立生活風格網站「Inattention」公開果汁配方，加了羽衣甘藍、嫩葉菠菜、青蘋果等6種蔬果，滿滿維生素的綠色果汁正是她養生的秘訣之一。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸不藏私，分享綠色蔬果汁菜單。（圖／翻攝inattention_official IG）

孫芸芸天生麗質，但後天保養也毫不馬虎，均衡飲食即是她的美麗關鍵，晨間時光她從清爽的綠色蔬果汁開始零負擔的早餐計畫，她會挑選富含營養與膳食纖維的蔬果自製飲品，她示範的綠色果汁放入羽衣甘藍、嫩葉菠菜、小黃瓜，青蘋果、萊姆、檸檬汁，再加入適當的水分調整濃稠度，若偏愛滑順口感可用濾網過篩，最後舀進1至2匙膠原蛋白粉即完成。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸靠綠色蔬果汁展開活力的一天。（圖／翻攝inattention_official IG）

不少女性擔心蔬果汁偏寒，孫芸芸建議可加入一些生薑，不僅平衡寒性也有抗炎效果。除了食療養生，她也注重外在保養，每日必用潤膚乳滋潤全身肌膚，她不藏私公開愛用品牌，引來吳建豪前妻、新加坡的百億千金石貞善附和說：「我也用這個！」

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸勤保養，公開喜愛的潤膚乳品牌。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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孫芸芸

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