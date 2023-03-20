凱特王妃樹上同框3萌娃慶母親節　小王子撒嬌「嬰兒抱」甜爆

▲凱特王妃於英國母親節當日分享與3個兒女在樹上的合影，畫面溫馨。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

昨天是英國母親節，不少英國明星名流紛紛在IG分享與母親或子女的合照，慶祝別具意義的一天，凱特王妃也不例外，秀出王室御用攝影師Matt Porteous掌鏡拍攝的母子同框照祝福大家母親節快樂，只見她與3個兒女爬到樹上拍照，4人堆滿笑容幸福洋溢，另一張則是她「嬰兒抱」么兒路易王子，甜蜜指數破表。

▲凱特王妃抱著撒嬌的么兒路易王子。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

4歲的路易王子鬼靈精怪，在公開場合的可愛多變表情，被網友做成了「表情包」，他的撒嬌功力也一流，讓媽媽凱特王妃一下子就融化了，在王室剛釋出的母親節照片中，凱特王妃抱著已頗有「分量」的路易王子仍甘之如飴，眼神凝望著么兒盡是滿滿的愛。

▲凱特王妃日前參加聖派翠克節活動，從頭到腳都是土耳其藍同色系穿搭。（圖／路透社）





▲凱特王妃別上超過百年歷史的卡地亞三葉草胸針。（圖／路透社）

和孩子相處時，凱特王妃以襯衫搭牛仔褲的休閒造型為主，但出席公開活動，她必定視場合屬性精心打扮。日前她與威廉王子參加聖派翠克節活動，她從頭到腳的行頭均為同色系，頭戴英國手工帽品牌Jane Taylor London帽子、穿英國設計師Catherine Walker的長洋裝搭配義大利愛牌Gianvito Rossi高跟鞋，胸前則別上亞歷山德拉王后1901年首次曝光的卡地亞（Cartier）三葉草胸針，中央鑲有一顆祖母綠，傳承超過百年，成為凱特王妃重要的裝飾品。