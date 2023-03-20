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周子瑜水蛇腰、胸前陰影齊放送！　最近造型每一套都太辣了

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE台灣成員周子瑜近日在IG上一連分享了數組演出後台美照，只見她最近的造型每一套都太辣了！周子瑜最新打歌造型，穿上了斜邊挖洞的貼身背心，不只展露零贅肉的水蛇腰，更罕見放送胸前陰影，性感尺度突破以往。

▲周子瑜TWICE成員近期打歌造型。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜TWICE成員近期打歌造型。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜火辣造型美照連發。（圖／翻攝自IG）

TWICE近日發表新歌曲《SET ME FREE》，開啟一連串的打歌演出，並照慣例在社群發起舞蹈挑戰。周子瑜最新打歌服穿上了一身結合賽博龐克與Y2K風格的裝扮，不對稱的衣襬設計，加上抽繩袖套和過膝襪套搭配，迷你裙下則露出一截絕對領域，在與KARA成員鄭龍珠拍攝的舞蹈挑戰影片中，周子瑜纖細的水蛇腰隨著舞步扭動，更顯誘人，簡直要把粉絲們辣翻了。

周子瑜最近的造型都走這樣的風格，像是另一套短版丹寧拼接外套，同樣內搭了小可愛背心與迷你裙；個人舞蹈示範影片中，周子瑜則穿著前衛設計的黑色洋裝，於胸口和腰際都有中空設計，同時呈現未來感與性感的面貌。

▲周子瑜TWICE成員近期打歌造型。（圖／翻攝自IG）

其他成員們近期的穿搭風格也互相呼應，隊長志效穿上不對稱設計的背心，更凸顯姣好的身材；娜璉則運用開衩針織造型，妥妥掌握住甜美與火辣之間的平衡。

▲周子瑜TWICE成員近期打歌造型。（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜TWICE成員近期打歌造型。（圖／翻攝自IG）

▲志效、娜璉近期打歌服也走相似風格的性感造型。（圖／翻攝自IG）

►泰勒絲閃亮連體衣狂秀蜜大腿！　穿「台牌禮服」開巡迴演唱會

關鍵字：

TWICE, 周子瑜, 子瑜

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