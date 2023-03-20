18歲怪物新人超越BLACKPINK！她「奪品牌價值第一」Jisoo、Jennie緊追

▲韓團 BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）



記者鮑璿安／台北報導

南韓大勢女團BLACKPINK世界巡迴演唱會18、19日登台開唱，掀起韓流旋風，不過根據韓國企業聲譽研究所3月份的大數據分析，在個人品牌價值方面，由「怪物新人」女團NewJeans的Minji奪得第一，而BLACKPINK成員Jisoo排名第二緊追在後，同團成員 Jennie排名第三。

▲18歲的Minji是NewJeans中年齡最大的成員，成為CHANEL品牌大使。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

▲ BLACKPINK Jennie同樣是CHANEL品牌大使 。（圖／翻攝自IG）

拿下3月份K-Pop 女偶像個人品牌價值第一名的Minji，年僅18歲戰績驚人，不光獨自登上韓版《ELLE》3月封面，並宣告將成為CHANEL美容、時尚、手錶和珠寶部門的官方形像大使，是CHANEL南韓首位橫跨3部門的大使，如此頭銜可說是接續Jennie成為「人間香奈兒 2.0」 。落在第二名的Jisoo指數為 4,902,969，其實也比上個月上漲了 44.15%，從第六名躍升到第二名；Jennie則以 4,423,131 的成績排名第三，比上月上漲 1.39%。

NewJeans出道僅半年，收穫一線精品代言的速度堪稱火箭級，成員Hyein是LOUIS VUITTON（路易威登）品牌大使，並在巴黎時裝周上看秀大放異彩，而Hanni、Danielle分別是GUCCI以及Burberry的全球品牌大使。隨後全團還被NIKE、Levi’s簽下，宣告Z世代青春活力來勢洶洶。

3 月份K-Pop 女偶像個人品牌價值前20名如下

1. NewJeans' Minji

2. BLACKPINK's Jisoo

3. BLACKPINK's Jennie

4. NewJeans' Hanni

5. NewJeans' Haerin

6. Girls' Generation's Taeyeon

7. TWICE's Nayeon

8. TWICE's Mina

9. aespa's Karina

10. NewJeans' Danielle

11. NewJeans' Hyein

12. Red Velvet's Joy

13. BLACKPINK's Rosé

14. aespa's Winter

15. LE SSERAFIM's Kim Chae Won

16. IVE's Liz

17. BLACKPINK's Lisa

18. LE SSERAFIM's Kazuha

19. Red Velvet's Seulgi

20. TWICE's Dahyun