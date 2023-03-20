《黑暗榮耀2》10金句：我沒能成為一個光明的人，但總有一天我會絢麗綻放

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宋慧喬、林智妍、李到晛主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀2》上線後將復仇情節推向高潮，主角文同珢（宋慧喬飾）對當年的霸凌者展開徹底報復，刺激劇情讓人停不下來，第二季中更有許多深入人心的台詞值得回顧！



▲《黑暗榮耀》。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）



1.我也終於明白您說要在春天死，其實說的是要在春天綻放，謝謝您救我一命，我真的很感激，我沒能成為一個光明的人，但總有一天，在某個春天，我會絢麗綻放。

2.過了18個春天，我終於明白，我身邊也有過好心的大人，有朋友、好天氣還有上帝的介入，都有過。

3.我不是在幫你，無論你在哪裡過怎樣的生活，你都必須背負著它的重量，還有我現在已經不在那條走廊上，所以你也別繼續留在那體育館裡了。

4.已讀不回就是我的回覆。

5.時間總算開始過了，昭熙，恭喜你跟我都19歲了。

6.你可以去你想去的世界生活，在那裡你不用當我的幫手，你可以做自己，做開朗的自己。

7. 我不是幫你逃跑，是給你一個希望。

8.人生在世最不能省的就是律師委任費。

9.因為這個世界太亂太糟，所以你一定要去留學，去拼命讀書，你現在能做的唯一一件勇敢的事，就是視而不見，學習累了就要去旅遊，去美術館逛逛，要慢慢享用晚餐，你要過這樣的生活，那樣我們就都滿足了。

10.我要塗上大紅色口紅，再穿皮夾克，還有我要到一個非常遙遠的國家，去那裡無止境在公路上奔馳。