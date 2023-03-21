說・流行／一根羽毛驚艷奧斯卡派對　Ann Demeulemeester進入新性感境界

記者鮑璿安／專題報導

在今年由Vanity Fair所舉辦的Oscar Party上， 跨性別模特兒Hunter Schafer穿上比利時獨立設計師先鋒品牌Ann Demeulemeester「一根羽毛」仙氣登場，如女神降臨般搶走全場焦點，讓品牌和她個人成為最大贏家，該設計出自品牌新任創意總監Ludovic de Saint Sernin ，引領暗黑品牌進入新性感境界。

▲跨性別模特兒Hunter Schafer 穿上Ann Demeulemeester「一根羽毛」仙氣登場 。（圖／路透）

比利時品牌 Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester由同名設計師於1985 年成立，早年時期暗黑、帶點龐克叛逆是品牌給人的第一印象，她認為黑色是雋永是經典，彩色才是沮喪的源頭，透過鮮明俐落的剪裁讓衣著始終不枯燥，打下一片江山的Ann Demeulemeester，卻選擇在2013秋冬系列離去，當時時尚迷擔心再也看不見如此先鋒的設計，好在遇見了現任創意總監Ludovic de Saint Sernin。

新任創意總監Ludovic de Saint Sernin

▲Ludovic de Saint Sernin成為Ann Demeulemeester 創意總監。（圖／翻攝自IG）



去年年底上任的Ludovic de Saint Sernin，與Ann Demeulemeester有著極為類似的背景，出生於比利時，勇敢打破性別二元化，Ludovic de Saint Sernin官宣上任，也隨即詮釋了品牌過往的精彩造型，設計師親自擔任形象照模特兒這種事非常少見，不過他披上透膚薄紗，雙眼凝視鏡頭宣示決心，找回品牌陽剛又性感特質。

Ann Demeulemeester2023 秋冬系列

▲Ann Demeulemeester打破性別二元分法，展現流動性感 。（圖／翻攝自IG）

由他職掌的首個系列為2023 秋冬大秀，引領Ann Demeulemeester回到巴黎時裝周，同時也找回了Ann Demeulemeester所喜愛的羽毛，她曾說「羽毛是自由的象徵、黑暗中的浪漫」。本季，一根羽毛則化作第二層肌膚般，將上衣精簡化，搭配上水波紋質感的裙襬，在黑暗與銀白色間來回遊走，還出現半裸裝飾皮草，模特兒手捧胸走在伸展台上，加入一絲危險和自信，發揮前衛獨到理念，時隔多年終於讓Ann Demeulemeester的暗黑魅力回到大眾視線。

▲Ann Demeulemeester 喜愛的羽毛元素。（圖／翻攝自IG）