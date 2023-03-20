MSCHF又搞怪？「七龍珠悟空靴」概念曝光　穿了能變超級賽亞人？

記者王則絲／台北報導

先前創意團隊MSCHF推出紅遍時尚圈的「原子小金剛紅靴」，接著又有設計師品牌推出「天線寶寶靴子」，最近又傳出MSCHF將推出「七龍珠悟空靴」？近日網路上出現一款「七龍珠悟空靴」，還原經典卡通《七龍珠》中主角悟空所穿的功夫鞋，讓全球七龍珠迷超興奮，不過此「七龍珠悟空靴」目前僅是創意概念而已，並不是真的將推出。

▲3D設計師釋出「七龍珠悟空靴」實體化概念。（圖／翻攝自IG）

3D視覺、動畫設計師Aryaman Munish，IG帳號mun15h，近日於社群平台發布了一段新影片，當中展示一雙還原自《七龍珠》動畫中悟空所穿著的鞋款，並寫下註解「MSCHF X 七龍珠超」，讓人瞬間以為MSCHF繼「原子小金剛紅靴」後，又打造了一款經典卡通靴，但其實這目前僅是該設計師所創造的視覺概念而已，並不是真的將推出，不過網友們看到後反應相當熱烈，紛紛表示「太瘋狂了」、「燒」！

近期以經典卡通為靈感創作的鞋款真的非常熱門，除「原子小金剛紅靴」外，先前曾報導過由設計師品牌Christian Cowan推出的「迪西長靴」，也以獵奇外型博得版面。另一值得關注的卡通單品，還有百年工靴製作品牌Red Wing與《超級瑪利歐兄弟》合作設計的「瑪利歐皮靴」，無論是比例、顏色都 100％ 神還原了遊戲裡瑪利歐所穿的靴款，亦在社群上掀起討論，不過「瑪利歐皮靴」並沒有量產計畫，僅是作為《超級瑪利歐兄弟》電影版的宣傳環節。

▲「瑪利歐皮靴」採用了頂級皮革製成，並搭配特別加固的鞋頭和防滑鞋底。（圖／翻攝自官方）