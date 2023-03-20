渡邊直美搶當超模走上BOSS伸展台　「Zendaya造型師」宣布退休卻出現在這

記者王則絲／台北報導

日本女星渡邊直美以圓滾滾的身形與可愛模樣為招牌，日前她竟是驚喜現身於BOSS 2023春夏系列時裝秀發表的伸展台，擔綱起超模身份，頂著專業態度演繹新裝；然而秀場上的驚喜不只有渡邊直美，才剛宣布要退休的「Zendaya造型師」Law Roach，也穿上俐落西裝出現在T台上，掀起時尚圈不小的波瀾。

▲渡邊直美登上伸展台走秀。（圖／品牌提供）



BOSS 2023春夏系列時裝秀日前於邁阿密盛大舉行，眾多明星及運動員獲邀登上伸展台，包括英國超模Naomi Campbell、TikTok創作紅人Khaby Lame、DJ Khaled⋯⋯其中渡邊直美的現身令人驚喜，她穿著黑色斜肩造型的襯衫裙裝，卸下平時的繽紛濃妝，以高級的歐美裸色妝容、搭配專業表情，展演出超模態度。

▲Law Roach宣布退休後不久，即又出現在大家面前。（圖／品牌提供）



伸展台上另一焦點看到明星造型師Law Roach，他曾是Zendaya和Anya Taylor-Joy的造型師，締造為數眾多的經典紅毯造型，不過就在不久前，Law Roach才宣布在處於生涯高峰的此時決定退休，他說道：「如果造型師的一切只和服裝有關，我願意奉獻餘生，可惜不是，它包含太多謊言、政治、猜忌。」正當大家以為無法再在時尚圈看見他的身影時，他卻出現在BOSS的秀場上，當起了模特兒。

BOSS 2023春夏系列部分單品提供「即看即買」模式，系列靈感源於時裝秀舉辦城市邁阿密，探索存在於對立抽象概念之間的潛在二元性，並將傳統正裝剪裁全面以現代風貌重塑。將擁有強烈對比的元素相互組合，像是增加了前衛剪裁的正裝、透明與不透明質料的搭配⋯⋯此外，本季還展示了一種輕盈、且帶有褶皺的獨特面料，混合如奶油質感的絲綢與光滑尼龍，經過層壓工藝後再染上色彩。

▲BOSS 2023春夏系列。（圖／品牌提供）