「沙贊」選錶不當乖乖牌　立體多切面金錶沒鑲鑽照樣閃

▲《沙贊！眾神之怒》男主角柴克萊威戴HUBLOT經典融合系列Orlinski皇金腕錶現身奧斯卡派對。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

過往男士們穿正裝總是搭配斯文的紳士皮帶錶款，不過從近期好萊塢的紅毯可發現此非定律，代表個人風格的腕錶才是王道。熱映中的DC英雄電影《沙贊！眾神之怒》男主角柴克萊威（Zachary Levi）便自有一套穿搭哲學，日前他穿紅色絨質西裝出席奧斯卡派對時，搭配HUBLOT（宇舶）經典融合系列Orlinski皇金腕錶，展現摩登型男魅力。

▲HUBLOT經典融合系列Orlinski 皇金腕錶，749,000元。

身高191公分的柴克萊威是天生的衣架子，輕鬆駕馭醒目的紅色絨質西裝，腕錶則是HUBLOT與品牌大使、法國著名雕塑家Richard Orlinski合作的經典融合系列Orlinski皇金腕錶，特色是以皇金King Gold材質打造12邊形立體切割錶圈與立體錶殼、面盤，產生多重光影變化，即使未鑲鑽也相當耀眼。

▲以電影《我的鯨魚老爸》（The Whale）獲得奧斯卡最佳男主角的布蘭登費雪，榮耀時刻有歐米茄錶相伴。（圖／歐米茄提供，以下同）





▲布蘭登費雪戴歐米茄超霸Chronoscope腕錶，283,000元。

在好萊塢沉寂多年的男星布蘭登費雪（Brendan Fraser），憑藉電影《我的鯨魚老爸》（The Whale）重登事業高峰，奪下本屆奧斯卡最佳男主角獎，伴他登上榮耀時刻的錶款為歐米茄（OMEGA）超霸Chronoscope腕錶，最吸睛是面盤有1940年代的「蝸紋」設計印有3個獨特的計時刻度，包括測速刻度、脈搏計刻度及測距刻度，深藍與銀面的組合成為他整體造型的亮點。