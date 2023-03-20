鳳梨、奇異果可多吃！營養師傳授「私密處飄香」飲食

▲鳳梨含維生素C，幫助維持陰道酸性環境。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣逐漸變熱，加上現代女生壓力大，有時候若是穿上緊一點的下半身，小心不要讓私密處悶壞了，私密處其實很嬌弱，若是沒有好好重視，可能會產生不好的氣味，營養師高敏敏分享，想要吃私密處飄香，建議飲食這樣吃！

#鳳梨、芭樂、奇異果

選擇富含維他命C的水果，能幫助促進黏膜防護力，幫助維持陰道酸性環境。

#蔓越莓、藍莓

蔓越莓和藍莓含有前花青素，前花青素對細菌有抗沾黏能力，使細菌不容易附著，避免不舒服的氣味。

#優酪乳、優格

補充優酪乳和優格，內含好菌幫助私密處維持弱酸性環境，進一步抑制壞菌滋生。

#毛豆、黃豆、黑豆

毛豆、黃豆、黑豆含有天然荷爾蒙，幫助滋潤私密處。

#多喝水

每天多喝水、多上廁所，幫助病菌排出，同時降低感染機率，每日最少喝1500-2000cc的水。

#少菸酒及重口味食物

飲食習慣的維持很重要，營養師高敏敏提到，菸酒、重口味等容易改變私密PH值，會使黏膜防護力降低，導致細菌增多，容易飄異味。

除了飲食之外，生活習慣可以這樣做，像是部要穿太緊的褲子，潮濕悶熱容易使私密處容易發炎、飄異味，女孩上廁所記得要由前往後擦，避免細菌亂竄；定期更換小褲褲和護墊，避免細菌累積；睡眠充足不熬夜，能減少感染、復發機率；多吃蔬果、飲食清淡，做好體內環保才散發清香。





▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）