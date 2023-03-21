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皮膚科醫師教「0成本變美」4大關鍵！一種蔬果吃太多小心發黃

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▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」4大關鍵。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲皮膚科醫師教0成本養好肌膚的秘訣。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、@ahc.official

想成為不化妝也美的素顏美人，首先要有細緻透亮的好肌膚，韓國皮膚科美女醫師李藝恩就表示，完美素顏的核心有膚色均勻、紋理平整、水油平衡、皮膚飽滿等4大關鍵，她更進一步分享從這4大方向提升的「0成本變美」秘訣，讓你養出無瑕好肌膚。

▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」4大關鍵。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃膚色均勻

首先，想要膚色均勻就要改善色素沉澱、泛紅和暗黃等問題，要做好以下3點。

1.一年四季外出都要做好防曬遮蔽或是使用防曬乳，預防紫外線引起的黑色素合成增加。

2.減少摩擦臉部、別用熱水洗臉，也別長時間待在三溫暖或蒸氣房，以避免肌膚的紅血絲狀況加重。

3.像是胡蘿蔔、南瓜、菠菜、番茄等富含β-胡蘿蔔素的蔬果別吃太多，避免臉部發黃。

▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」4大關鍵。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃紋理平整

想要平整肌膚的紋理，就是要減少痘痘、痘坑、皺紋，需要做好以下4件事。

1.每周換洗1次枕套，清洗2次粉撲、化妝刷，平時建議用一次性洗臉巾潔面，減少誘發長痘的因素。

2.養成放鬆臉部的習慣，尤其是減少眉間、嘴角用力，避免形成皺紋。

3.做好清潔，如果有化妝需要二次清潔，也要少用封閉性過強的保養品，避免皮脂過分堆積。

4.減少保養品數量，一次疊加4、5種產品很容易堵塞毛孔。

▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」4大關鍵。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃水油平衡

想做到水油平衡，要減少皮脂分泌量並提高濕潤度，可以從以下4件事做起。

1.少吃像是牛奶、巧克力、拉麵、罐頭食物等會增加皮脂分泌的高GI值食物和乳製品。

2.每天要喝到2000cc的水，為皮膚提供必須的水分。

3.室內濕度保持在60%左右，維持不過乾的環境。

4.洗臉後立刻護膚，在臉上水分風乾前使用保濕霜。

▲▼ 皮膚科醫師教「0成本變美」4大關鍵。（圖／翻攝IG,unsplash）

＃皮膚飽滿

想讓皮膚飽滿就是要增加臉部彈性，可以做好以下3點來幫助。

1.攝取充足的維生素C，幫助皮膚抗氧化、更強韌。

2.飲食要營養均衡，多吃高蛋白食物，有助於維持膠原蛋白

3.不要熬夜，盡量10點入睡，避免睡眠不足導致的皮膚屏障失調、彈力和水分減少。

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關鍵字：

保養, 護膚, 素顏, 變美, 美肌, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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