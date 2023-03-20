第一眼看到什麼數字？測出你的隱藏魅力以及與生俱來的天賦

文／C編

每個人都有獨特的個性，但隨著時間變化以及身旁人的影響，逐漸會失去焦點，讓我們對自己的一些內在性格也不太確定、不甚了解，以下這個心理測驗，就可以偵測你的天生隱藏內在，還有與生俱來的天賦。

Q：你第一眼看到的是什麼數字？

A.806

B.896

C.810

D.86

A.806

你看起來有著健談的外在個性，但實則內心完全相反，你覺得生活很累、不想討好每一個人，對於很多遇到的事情，也總想著「什麼時候可以獲得真正的自由，不再去管這些雜事」，你在面對很熟悉的人時，才會徹底地卸下心防，吐露真實心聲，而且你的洞察力跟直覺性也很強，總是可以一舉成功或是想到別人無法想到的點子。

B.896

你是一個很懂得察言觀色、擁有多面向個性的人，你可以清楚的分辨面對什麼樣的人、在什麼樣的場合可以做的事情跟說出來的話，八面玲瓏，很輕鬆周旋在各種不同的人際關係之中，而且相當游刃有餘，擁有好心腸的你除非對方真的很白目，否則鮮少動怒，同時有著極佳的學習力與應變能力，可以很快速的抓準事件核心與解決方案。

C.810

雖然你的個性不是利益導向的人，但你做事很有目標性，通常都會為了達到自己想要的成果，而不擇手段地去完成，在戀愛方面非常重視安全感，不喜歡戲劇性的愛情過程，但同情心氾濫，即使對方做錯事，只要肯回頭就會輕易原諒，某種程度來說，你很擅長讓對方照著你的想法進行，同時又可以讓人際關係和諧穩定。

D.86

你是一個情商很高同時也氣勢很足的人，總給人一種可靠、胸有成竹的模樣，是你天生的魅力所在，自信也是你給人良好的第一印象，當然這不是僅限外在，在處事應對上面，你非常能夠掌握份際的拿捏，能屈能伸，可塑性極高，同時也擁有著擅長行銷自己以及很強的說服力，身邊的人總是可以被你說到信服不已。