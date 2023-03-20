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提前杜絕老化從眼周開始！5款高效保養隨時擦，歲月不敢來敲門

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記者李薇／台北報導

一天眨眼上萬次，上班盯著電腦看、下班又要滑手機，可以說是只有睡覺的時候才放鬆，久而久之當然細紋、暗沉通通上門，只要眼周一有老化跡象，整個人就會看起來很顯老，所以良好的保養絕對超重要，以下就盤點多款厲害到不行的保養單品，不想提前老化，就趕快收起來。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳雙導眼部精華，20ml、售價5500元

▲嬌蘭,Valmont,KOZI,L’OCCITANE,I DEW CARE,眼霜,眼部精華,保養。（圖／品牌提供）

嬌蘭皇家蜂王乳系列可以說是小資女入主奢華保養的入門首選，在去年全新升級的雙導精華一上市就引發熱賣，2023年再度推出眼部精華系列，運用「蜂巢之冠」煥白亮眼蜜精華、緊提淡紋乳精華兩者達到最美妙的合作，讓眼周肌膚散發明亮光采，同時展現出細緻絲滑的肌膚狀態，跟老化提前說掰掰。

＃Valmont 肌密防禦活氧眼霜，12ml、售價6500元

▲嬌蘭,Valmont,KOZI,L’OCCITANE,I DEW CARE,眼霜,眼部精華,保養。（圖／品牌提供）

從2016年推出就超暢銷的肌密防禦活氧霜，這次同系列再度推出眼霜單品，超獨特的綿密奶霜慕斯質地，雖然是頂級抗老卻一點都不會過於厚重，來自瑞士先進科研的技術成分萃取，讓塗抹眼霜的瞬間，能夠幫助眼周肌膚注入活力能量，迅速深層潤澤，重現潤透膚況，搭配原裝進口的冰鎮按摩儀，迅速解放眼周暗沉。

＃KOZI 平衡保濕眼霜，15ml、售價1280元

▲嬌蘭,Valmont,KOZI,L’OCCITANE,I DEW CARE,眼霜,眼部精華,保養。（圖／品牌提供）

擁有70年藥廠研發經驗的中化製藥，將旗下保養品牌KOZI進行全面更新，其中，平衡保濕眼霜添加有機橄欖萃取的角鯊烯及積雪草，雖然是在開架通路就可以買到，但完全不草率的容器使用金屬按摩頭設計，非常適合每天晚上睡前按摩或是妝前使用，快速讓眼周肌膚放大明亮，輕潤質地用起來完全不需要擔心厚重，相當好吸收。

＃L’OCCITANE 蠟菊精華眼霜，15ml、售價1850元

▲嬌蘭,Valmont,KOZI,L’OCCITANE,I DEW CARE,眼霜,眼部精華,保養。（圖／品牌提供）

向來以植物萃取深受歡迎的L’OCCITANE旗下蠟菊系列以抗老著稱，這次再度進行全面升級，從600種蠟菊中，發現抗老效果最強勁的科西嘉島「不凋花蠟菊」，並從中萃取蠟菊超能特效酚子搭配扁豆籽精萃，撫紋效果更升級，質地更輕盈，用過就會愛上。

＃I DEW CARE 芭樂C熊貓眼掰掰眼霜，15ml、售價600元

▲嬌蘭,Valmont,KOZI,L’OCCITANE,I DEW CARE,眼霜,眼部精華,保養。（圖／品牌提供）

100%純素保養韓牌I DEW CARE以繽紛包裝擄獲女孩心，全新推出的眼霜特別運用芭樂萃取的
維他命C與維他命B3、玻尿酸、阿拉比卡咖啡豆萃取與棕櫚醯三胜肽等高效養膚成分，還搭配小巧迷你的冰珠按摩棒，可以在塗抹眼霜之後，運用按摩棒冰鎮眼周肌膚，幫助達到舒緩潤澤的效果。

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關鍵字：

嬌蘭, Valmont, KOZI, L’OCCITANE, I DEW CARE, 眼霜, 眼部精華, 保養

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