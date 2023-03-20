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皮膚科醫師：不自覺拔頭髮恐是「拔毛症」，3款養髮精華急救推薦

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▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲總是不自覺拔頭髮，更該呵護頭皮健康。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，當面臨焦慮時，有的人會想要拔頭髮來紓壓，皮膚科醫師指出，不自覺想要拔頭髮，可能是拔毛症的徵兆，這和心理壓力有關，患者藉由重複拔毛的行為，讓心理產生正向舒適感，頭髮養護專家艾瑪絲建議，而這時更該呵護頭皮內外保養，維持髮肌健康。

黃毓雅醫師表示：拔毛症盛行於孩童及青少年族群，女性發生機率更是男性的10倍之多，患者通常⾃知拉扯頭髮卻無法克制重複傷害⽪膚的⾏為，藉由外力硬扯頭髮容易致使長短不一、新生髮及落髮同時併存的現象，落髮區城也多半靠近頭頂或手容易碰觸到的地方。

過度拔頭髮，除了產生暫時性掉髮，當⽑囊過度損傷，周圍就會產⽣斑痕化、⽑囊萎縮消失的現象，當疤痕處長不出頭髮，可能演變成永久性禿髮；毛髮藉由外力拉扯的過程中，也會連帶損傷毛囊及皮膚健康，間接致使毛囊炎的發生，當毛囊產生傷口時，容易讓細菌趁虛而入。

黃毓雅醫師建議，在髮品的選擇上，可適時使用幫助抗氧化、減少頭皮發炎的洗髮精，平時養成維持適量運動的好習慣、生活作息規律、補充維生素Ｄ、攝取幫助抗氧化的蔬食莓果，當身體整體健康提升時，也有助於焦慮的免疫力。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液，115ml，800元。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重升髮精華，60ml，5,800元。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲juliArt 健髮賦活胺基酸養髮液，115ml，1,400元。

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關鍵字：

養髮, 拔頭髮, 頭皮健康, 髮肌保養

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