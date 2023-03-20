老式按鈕開關變精巧飾品　珍珠配彩寶小圓球撞色吸睛

▲ARTISMI春季新款不對稱孔雀石珍珠項鍊（左起）4,500元，孔雀石珍珠耳扣2,800元，幾何孔雀石耳扣3,300元。（圖／ARTISMI提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

成立5年，台灣輕珠寶品牌ARTISMI以精巧優雅的設計擄獲不少女性芳心，過往多以阿古屋海水珍珠為主角，今年以春日繽紛花園為靈感，首度將彩色寶石融合珍珠推出Button系列，將初生植物的綠、肥沃土壤的黑、春日薄霧的主色，選用孔雀石、黑瑪瑙搭配阿古屋海水珍珠，撞色設計很吸睛。

▲模特兒戴ARTISMI孔雀石耳扣3,000元，珍珠項鍊4,800元。

取名為Button按鈕，ARTISMI設計靈感正源自老式的按鈕開關，於是以金屬線模擬機械U形線條、寶石象徵按鈕，代表後疫情時代一切「重新啟動」，也呼應春暖花開的意象，品牌更挑戰全新工藝，採用「夾鑲」手法以更細的金屬線條搭配更小尺寸的寶石，全系列共有超過20款單品，包括項鍊、耳扣與耳針等，與上班的正式服裝或休閒裝扮都能完美搭配。

▲ARTISMI藍紋瑪瑙耳環（左）2,800元，薔薇石圓型耳環4,500元。



▲ARTISMI靈感源自老式的按鈕開關設計Button按鈕系列首飾。（影／記者陳雅韻攝）

台灣珠寶設計師品牌Olivia Yao Jewellery以多樣獨特的天然寶石創作聞名，能為顧客打造專屬的輕珠寶，誕生石系列即為貼身親密首飾的代表作，可藉由每個月生日對應的寶石、幸運色鋯石或字母墜子選擇喜愛款式；品牌同時推出簡約日常真鑽系列，以細緻的14K金鍊搭配小巧的天然裸鑽，且提供隱藏刻字服務寵愛佩戴者。

▲Olivia Yao Jewellery幸運色鋯石與字母項鍊，2,100元。（圖／Olivia Yao Jewellery提供，以下同）





▲Olivia Yao Jewellery 10分天然裸鑽低語鍊戒可刻字，4,800元。

