廖思惟大方分享「底妝神器」成熱搜，一抹肌膚會發光

▲廖思惟最近分享上底妝的新方式。（圖／翻攝自小紅書/廖思惟，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

孫芸芸女兒廖思惟認真經營《小紅書》，不時會和網友分享自己的保養彩妝，擁有一群死忠擁戴者，日前她分享自己換了一種上粉底的方式，上完底妝後，肌膚會發光，她分享之後，網友開始熱搜「粉底抹棒」，想必會掀起一波搶購風潮。

▲粉底抹棒的延展度很不錯。

高顏值的廖思惟擁有好膚質，被網友譽為結合父母的優點於一身的母胎美女，她謙虛表示自己不太會上妝，以前睡前擦完乳液後，隔天起床上底妝都會服貼，但最近因為肌膚有點偏乾，每次肌膚都會卡粉讓她很困擾，不過最近研究出一種新的上妝發式，迫不及待與大家分享。

▲底妝前先做好保濕。

▲用抹棒沾取粉底液再抹在臉上。

▲底妝不只服貼又帶有光澤。

因為肌膚偏乾，她在上底妝前會先用保濕凝霜塗在臉上，讓肌膚吸飽水分之後，接著將粉底液擠在手上，再拿出新的上妝法寶-粉底抹棒，就像是抹奶油的方式先沾取在棒子上，貼在臉頰大面積推開，接著出海綿用彈點的方式推開，肌膚就會發光。

網友也熱情回覆：「不管遮不遮都是大美女」「關鍵字可搜尋粉底抹棒，很多地方有在賣」，也有網友稱：「這也太像在刷牆了！」不管這個方式是否有效，但廖思惟靠著自己美貌讓網友買單，大家更向她敲碗分享媽媽孫芸芸的保養方式。

有著一雙靈巧大眼的她，也加碼公開分享她的小秘訣，就是用眼線筆勾勒眼神，首先眼尾先拉長，接著從尾端往眼頭描繪線條，最後再用眼線液開眼頭，她笑稱這樣眼睛就會變得無敵大。