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快閃午茶必吃！珍珠母貝盤裝「水果船」也太美　黃色笑臉拿鐵喝了就開心

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▲ANJESS、瑪黑下午茶。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

春光佐下午茶，感覺是不是很浪漫？天氣轉暖，好好吃點美食、輕啜飲料，再拍照打卡，偷閒喘口氣之後，會更有精神往前進。生活風格品牌ANJESS與Artrue正藝美學空間結合，推出僅10場的藝饗午茶會，賞畫同時滿足口腹，甜點以珍珠母貝盤器盛裝，夢幻度破表，而中山P&T柏林茶館推出的SMILEY限定甜點套餐只到3月底，以超可愛的黃色笑臉迎人，還沒吃到要趕緊把握。

▲ANJESS、瑪黑下午茶。（圖／品牌提供）

▲ANJESS與Artrue正藝美學空間合作，推出限定下午茶。（圖／品牌提供，以下同）

▲ANJESS、瑪黑下午茶。（圖／品牌提供）

▲ANJESS珍珠母貝鑲嵌湯匙。

ANJESS強調生活風格，選物從用品到食品都有，珍珠母貝系列是其中的搶眼品項，有不同尺寸的盤、碟、湯匙等，創辦人Angela解釋：「我想打破一般人的既定印象，不要覺得珍珠母貝餐具很高貴、只能用在魚子醬，其實在日常生活裡，都能用到這些好的東西。」藝饗午茶會的甜點、三明治，都裝在天然海螺珍珠母貝餐具中，每件餐具都有獨一無二的紋理，光是視覺就很享受。

巴薩米克陳醋也是ANJESS的重要選物，限定午茶中的草莓清新帕妃杯、水果船，都以橄欖油冰淇淋與10年經典巴薩米克陳醋畫龍點睛，讓甜點滋味更豐富。藝饗午茶會在3月份的周三、4月份的周三及周五舉辦，每場僅有6個名額，相當限量。

▲ANJESS、瑪黑下午茶。（圖／品牌提供）

▲藝饗午茶會的草莓清新帕妃杯。

▲ANJESS、瑪黑下午茶。（圖／品牌提供）

▲裝在珍珠母貝盤中的水果船，淋上巴薩米克醋。

▲ANJESS、瑪黑下午茶。（圖／品牌提供）

▲藝饗午茶會的小點三重奏，包括起士蛋糕、珍珠柑泡芙以及三明治，都以珍珠母貝餐具盛裝。

黃色笑臉SMILEY應該無人不知，看著就覺得心情超好，SMILEY是1972年法國記者Franklin Loufrani 創立的品牌，希望傳遞正面、歡樂的能量。2022年正逢50周年，慶祝活動一直延續到2023年，瑪黑家居取得了獨家授權，不但在門市打造快閃店與創意裝置，還在中山P&T柏林茶館推出SMILEY限定甜點套餐，可愛的模樣好吸引人。

套餐中有檸檬柚子白巧克力塔，裝飾著大大的黃色微笑巧克力片，裝在SMILEY馬克杯中的拿鐵或奶茶，奶泡也有笑臉，吃完甜點套餐再逛逛快閃店中的聯名商品，嘴角一定上揚。3月31日前，一定要去感受黃色笑臉的快樂魅力。

▲ANJESS、瑪黑下午茶。（圖／品牌提供）

▲瑪黑家居與SMILEY合作，快閃店中有各式相關商品。

▲ANJESS、瑪黑下午茶。（圖／品牌提供）

▲SMILEY限定甜點套餐實在太可愛。

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關鍵字：

ANJESS, Artrue, 正藝美學空間, 瑪黑家居, SMILEY, P&T柏林茶館, 下午茶

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