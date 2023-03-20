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MOSCHINO創意總監離職！Jeremy Scott「10年奇幻設計」寫下句點

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記者鮑璿安／台北報導

時尚圈投下震撼消息，MOSCHINO 稍早宣布Jeremy Scott 辭去創意總監一職，他引領品牌近10年，大膽前衛的風格總是給人驚喜，深刻設計包括麥當勞系列、充氣玩具服飾等。目前品牌尚未宣布新任創意總監，卻已經讓時尚迷開始想念這位設計師。

回顧Jeremy Scott執掌MOSCHINO首個系列是2014秋冬系列，無所畏懼、引人注目的流行風格為品牌的傳奇寫下了重要的篇章，他甚至將麥當勞融入創作，經典紅黃配色暗諷「快時尚」，沒想到掀起一股速食旋風。Jeremy Scott也將創辦人Franco Moschino的泰迪熊元素當成靈感，破格讓小熊走上伸展台，2015年正式推出Ready To Bear系列，從此可愛與時尚接軌。

對於他離開品牌的消息，Aeffe S.p.A. 董事長 Massimo Ferretti 表示：「我很幸運有機會與擁有創意能量的Jeremy Scott 一起工作。 我要感謝他十年來對 Franco Moschino傳承品牌的承諾，以及他所引領的一個獨特而充滿歡樂的願景，這將永遠成為Moschino歷史的一部分。」

Jeremy Scott 表示：「在Moschino度過的這十年是創造力和想像力的美好慶典。我為自己留下的作品感到非常自豪。我要感謝Massimo Ferretti讓我有榮幸領導這個標誌性的品牌。我也要感謝全世界的粉絲們，因為沒有你們，我、我的系列和我的願景就不可能存在。」

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關鍵字：

Jeremy Scott, MOSCHINO, 設計師, 創意總監

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