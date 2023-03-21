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韓韶禧愛的「半月可頌包」有了平替新歡　喜歡到掛在頭上耍Ｑ

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記者王則絲／台北報導

韓女星韓韶禧身為BALENCIAGA（巴黎世家）品牌大使，本身非常喜歡品牌設計，像是去年推出「Le Cagole半月可頌包」系列手袋，就是她的心頭好，不過最近韓韶禧可是有了「平替款新歡」，只見最新穿搭照中，她頭上掛著相似包型的黃色手袋，看起來相當喜歡，而這款包其實是來自CHARLES & KEITH今年春夏的新款設計。

▲韓韶禧半月可頌包 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧半月可頌包 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧的「半月可頌包」愛包。（圖／翻攝自IG）

韓韶禧在《夫妻的世界》、《以吾之名》等作品後，獲得新一代韓劇女神的封號，盛世美顏男女通殺，近日與宋慧喬將以雙女主角形式演出新韓劇《自白的代價》的消息一出，更是讓粉絲們期待值破表。

韓韶禧獨特的個性風格與BALENCIAGA調性很契合，接下品牌大使身份後每每出鏡廣告都引起話題，而她私下也是品牌愛用者，像是去年BALENCIAGA推出由經典機車包延伸而來的「Le Cagole半月可頌包」，就是她的愛包之一。

▲韓韶禧半月可頌包 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧半月可頌包 。（圖／翻攝自IG）

▲韓韶禧「平替款新歡」為CHARLES & KEITH春夏推出的「微笑肩背包」。（圖／翻攝自IG）

然而，韓韶禧最新PO出的穿搭照中，背上了一款形似BALENCIAGA「Le Cagole半月可頌包」的新手袋，還掛在頭上搞怪擺拍，原來這款手袋是來自平價鞋包品牌CHARLES & KEITH今年春夏推出的一款「Petra微笑肩背包」，其兩端上揚、圓弧的包身的確與可頌包相近，可說是「平替款」，總共有白色、黃色、粉色、綠色與黑色等多種顏色選擇。

▲韓韶禧半月可頌包 。（圖／翻攝自IG）

▲小ＣＫ 。（圖／官網）

▲CHARLES & KEITH今年春夏推出「Petra微笑肩背包」。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

韓韶禧, 小CK, 半月可頌包

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