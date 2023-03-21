新光三越聯手藝術家Abei打造「巨型繽紛花朵」！北中南最潮打卡點登場

▲新光三越首度聯手跨域藝術家Abei的春季藝術空間展「Plant A Seed」。（圖／記者黃克翔攝）



記者鮑璿安／台北報導

新光三越每季持續聯手潮流時尚藝術家打造空間展，此次邀請劉正堃Abei Liu打造「Plant A Seed」城市花園空間展，知名角色Hua Hua大型裝置首度進駐百貨，具有辨識度的面具花朵結合金屬反射材質，為購物空間注入新意，成為北、中、南必逛打卡點。

▲劉正堃為新光三越創作全新色系Hua Hua。（圖／記者黃克翔攝）

劉正堃2014年發表MASK FAM系列的第一個成員，當時以「面具」為出發點，希望擺脫過於寫實的創作風格，進而迎來第二位成員Hua Hua，「大家對於花這件事非常直覺，是一個討喜的符號，沒有固定的品種，我腦中很直接聯想到花苞，簡化我對花花的形象。」此次首度將Hua Hua系列作品搬進百貨公司，分別以紅色、橘色和黃色並搭配不同花朵造型，打造「Plant A Seed」城市花園空間展，高度近4米的大型立體裝置，要讓路過的人們透過創作藝術帶來溫暖正向的力量。

▲《Hello World！My Friend.Maskboy with Hua Hua No.02》台中中港店。（圖／業者提供）

劉正堃更大膽嘗試從未接觸過的金屬反射材質，打造烤漆亮面質感，他表示：「由於信義是很熱鬧的場所，我想讓它（Hua Hua）融入這個環境，跟環境互動，所以第一次使用金屬反射材質的表現手法，實際看到感覺效果很好。」同時，也代表春天新的開始，萬物充滿新氣象。春季藝術空間展「Plant A Seed」即日起至5／31（三）在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出，讓民眾一同感受春天新意。

▲《Hello World！My Friend.Maskboy with Hua Hua No.03》台南新天地。（圖／業者提供）