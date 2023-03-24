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亮・珠寶／LV字樣珠寶華麗升級　入門手鍊雙色手繩更活潑

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▲▼LV VOLT 。（圖／公關照）

▲女星艾莉西亞薇坎德演繹LV Volt系列新珠寶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶走進日常穿搭之中，精品龍頭LV（Louis Vuitton，路易威登）Volt系列與香奈兒（CHANEL）COCO CRUSH系列珠寶是代表性設計，年年有新作提供更豐富的選擇，可與既有收藏玩疊搭。LV Volt系列新增鑲鑽的華麗版，品牌大使艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）在宣傳照中即戴上滿鑽LV字樣的戒指吸睛。

▲▼LV VOLT 。（圖／公關照）▲▼LV VOLT 。（圖／公關照）

▲LV Volt One 白金及密鑲鑽石吊墜（左）187,000元，18K金鑲鑽吊墜180,000元。

▲▼LV VOLT 。（圖／公關照）▲▼LV VOLT 。（圖／公關照）

▲LV Volt One 黃K金與鑽石耳環（左）260,000元，LV Volt One 黃金與密鑲鑽石耳環單枚120,000 元。

LV鐘錶珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof在2020年設計推出 LV Volt 珠寶系列，將線條簡潔的L與V兩個字母交織在一起，構築出建築感的圖騰，充滿力與美的設計跨越性別界線，成為時尚男、女追捧的珠寶。今年為白K金或黃 K金材質的項墜和耳釘上鑲上鑽石，創新之處在於3個三角形的鑲爪來固定寶石的鑲嵌方式，讓美鑽更顯閃亮火光。

▲▼LV VOLT 。（圖／公關照）▲▼LV VOLT 。（圖／公關照）

▲LV Volt One黃K金及密鑲鑽石戒指（左）258,000元，LV Volt One白K金配鑽石胸針219,000元。

相同的形式也運用在黃K金鑽石戒指與18K白金胸針上，另有一對黃K金鑽石耳釘加大了V字線條，做出強而有力的品牌宣言；此外，最容易入門的LV Volt Play手環採用嶄新的編織方式，由亮眼的黃K金線搭配紅色或黑色聚酰氨手繩，增添活潑氣息。

▲▼LV VOLT 。（圖／公關照）

▲LV Volt Upside Down小型手環，65,500元。

香奈兒則將經典菱格紋融入COCO CRUSH珠寶之中，今年新款項鍊呈現渾圓的曲線飾邊墜飾凸顯菱格紋，搭配可調節式鍊節，能變化出4種不同的佩戴長度，扣環處點綴微型的CHANEL吊牌，共有18K BEIGE 米色金、黃金及白金3種款式；而新手鍊結合「C」與「O」兩款字母設計，運用 18K BEIGE 米色金、黃金及白金3種金質打造6件新品，當中字母「O」手鍊於菱格紋圖騰中央飾以美鑽，每一款均能自由調整3種佩戴長度。

▲▼CHANEL 。（圖／公關照）

▲Jennie疊戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰COCO手鍊單條55,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO CRUSH 18K金項鍊，80,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 香奈兒, CHANEL

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